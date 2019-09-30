В связи с Алятской СЭЗ создается новая структура

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был обсужден вопрос о поправке в закон «Об Алятской свободной экономической зоне», сообщает в понедельник Trend.

В закон предлагается включить новую, 32-ю статью «Переходные положения», согласно которой до формирования полномочной структуры Свободной зоны и ее правления их права и обязанности осуществляет временная структура управления, созданная соответствующим органом исполнительной власти.

Было отмечено, что для решения организационных вопросов на территории Свободной экономической зоны должна быть создана соответствующая полномочная структура, которая будет заниматься вопросами по созданию инфраструктуры, кадровой подготовке, реализации проектов, решению проблем окружающей среды и выполнять другие необходимые работы.

Эта поправка предусматривает ускорение и более эффективную работу Алятской СЭЗ.

Выступившие на заседании депутаты отметили, что начало работы Алятской СЭЗ окажет влияние на развитие экономики, в том числе на рост ВВП, расширит экспортные возможности ненефтяных сфер.

После обсуждений поправка в закон была принята.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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