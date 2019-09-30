В парламенте Азербайджана предложено создание Карабахского комитета (версия 2)

30 сентября 2019 14:05 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:37)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана должен быть создан Карабахский комитет.

С таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Тахир Керимли, передает в понедельник Trend.

Он отметил, что необходимо создать постоянный Нагорно Карабахский комитет.

Керимли сообщил, что Азербайджан вправе освободить свои земли.

«У нас есть право использовать любую силу. Не мы выбрали армян врагами, а они нас», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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