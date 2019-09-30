Утвержден проект плана работы Милли Меджлиса по законодательству (версия 2)

30 сентября 2019 14:28 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:48)

БАКУ/Trend/ - Сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение вынесен проект плана работы парламента по законодательству, передает в понедельник Trend.

Планом работ предусматривается обсуждение законопроектов, представленных в порядке законодательной инициативы Президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана, входящих в пакет государственного бюджета Азербайджана, в том числе законопроектов «О профессиональных знаниях», «О социальных заказах», «О техническом регулировании», «О ломбардах», «О высшем образовании», «О кабельной сети», «О кинематографии», «О письменных памятниках», «О внутренних войсках», «Об охране репродуктивного здоровья», «О туризме», «О статусе военнослужащих», «О донорстве и трансплантации человеческих органов», «Об охране и развитии искусства мугама Азербайджана», и внесение изменений в ряд законопроектов.

План утвержден после обсуждений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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