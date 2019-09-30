Али Ахмедов: Государство постоянно усиливает внимание и заботу о лицах преклонного возраста (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первого октября отмечается Международный день пожилых людей: забота о пожилых людях считается одной из высших ценностей человеческой цивилизации и особое место в этом ряду занимают культурно-исторические и нравственные ценности, характерные для азербайджанского народа.

Об этом сказал вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Али Ахмедов отметил, что традиции внимания и заботы о пожилых людях сохранились до сегодняшних дней, как основные принципы семьи и общества: «Эти принципы и ценности воплощены и в социальной политике независимого Азербайджанского государства. Забота о человеке, составляющая основную линию политики Президента Ильхама Алиева, является наглядным свидетельством сказанного. В Азербайджане растет число лиц старшего поколения. Государство постоянно усиливает внимание и заботу к этой категории населения. Устойчивое пенсионное обеспечение, постоянное повышение размера пенсий, оказание медицинских услуг нуждающимся в этом лицам являются надежной гарантией для комфортной жизни людей преклонного возраста. Проявлять заботу о пожилых обязаны не только их близкие».

Вице-премьер подчеркнул, что большую часть этой работы государство берет на себя: «Каждый гражданин, достигший преклонных лет, уверен, что он не один, а окружен всяческой заботой семьи, близких и государства».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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