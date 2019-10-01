Закир Гаралов: Генпрокуратура рассматривает обращения НПО по привлечению к ответственности Фуада Гахраманлы (версия 2)

1 октября 2019 12:00 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - НПО, защищающие права женщин и детей, обратились в Генеральную прокуратуру Азербайджана для привлечения к ответственности бывшего зампреда Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы в связи с насилием, которое он применял в отношении членов своей семьи, нанесением им тяжких телесных повреждений.

Об этом журналистам сказал Генеральный прокурор Закир Гаралов, сообщает во вторник Trend.

По словам Гаралова, обращение находится на стадии рассмотрения в Генеральной прокуратуре: «Сначала необходимо изучить официальную позицию пострадавших - супруги и малолетней дочери бывшего зампреда ПНФА, после чего будет принято решение в рамках закона. Особо хотелось бы отметить, что лица, называющие себя оппозицией, которые постоянно представляют себя обществу как защищающие права граждан, должны быть наказаны за то, что совершают такие противоправные и жестокие действия в своих семьях. По имеющейся у нас информации, об этом знало и руководство этой партии, но, к сожалению, оно не предприняло своевременных мер, и не представило никакой информации».

Отметим, что ранее дочь Фуада Гахраманлы разоблачила своего отца, проявлявшего жестокое отношение к членам семьи. 19 сентября его дочь Сельджан распространила обращение о том, что отказывается от отца.

Впоследствии Гахраманлы подал в отставку с поста зампредседателя ПНФА.

Его супруга - Зюмрюд Ягмур обратилась в суд с заявлением о разводе.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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