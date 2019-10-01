Али Ахмедов: То, что Локбатан якобы находится далеко не довод, в свое время ПЕА проводила митинги на этом стадионе

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов прокомментировал решение т.н. Национального совета о проведении несанкционированного пикета перед административным зданием Исполнительной власти Баку, сообщает во вторник Trend.

Ахмедов отметил, что нельзя делать то, что не разрешено.

Он подчеркнул, что было выделено место в поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку: «Локбатан находится в Баку, о чем они и сами знают. Просто они хотят проводить митинги в местах массового скопления народа, и тем самым показать, какая у них якобы большая социальная база. Лучшим местом для митинга является стадион. Пусть пригласят на стадион в Локбатане всех людей, которые у них есть, и проведут свой митинг. И то, что Локбатан якобы находится далеко не довод. Я не считаю, что это далеко. Особо хотел бы отметить, что в свое время ПЕА проводила свои митинги на этом стадионе».

(Автор6 Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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