Граждане обратились в суды в связи с долгами депутата Рафаэля Джабраилова - генпрокурор (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с долгами депутата Милли Меджлиса (парламента) Рафаэля Джабраилова, будет обсуждаться после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесет решение о прекращении его депутатских полномочий.

Об этом журналистам сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, граждане обратились в суды в связи с долгами, взятыми Джабраиловым. «Исковое заявление рассматривается в гражданском порядке. Если в судебном рассмотрении будет установлен факт мошенничества или преступления, то в его отношении будет вынесено особое решение, которое будет отправлено в прокуратуру. После этого генпрокуратура приступит расследованию», - сказал Гаралов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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