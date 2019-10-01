Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий группу сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно распоряжению, группе сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки" и "Заслуженный инженер" за особые заслуги в развитии нефтехимической науки в Азербайджане.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь

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