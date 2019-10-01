Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА медалью «Терегги»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана медалью «Терегги».

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии нефтехимической промышленности в Азербайджане награждаются:

Алиева Лейлуфер Имран гызы

Гаджиев Ариф Шахмалы оглу

Мамедбейли Эльдар Гусейнгулу оглу

Сеидова Адиля Атакиши гызы

Сулейманов Самир Сулейман оглу

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