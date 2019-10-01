Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА почетного диплома Президента Азербайджана

1 октября 2019 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана «Почетным дипломом Президента Азербайджана».

Согласно распоряжению за продолжительную деятельность в развитии нефтехимической промышленности в Азербайджане награждаются:

Аббасов Вагиф Магеррам оглу

Мамедъяров Магеррам Али оглу

Рустамов Муса Исмаил оглу

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