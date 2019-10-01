Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 16:55)

БАКУ/Trend/ - Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ впервые будет проведена в Марокко с четвертого по шестое октября.

Члены делегации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в ПА ОБСЕ - Азай Гулиев, Ульвия Агаева и Тахир Миркишили примут участие в мероприятиях осенней сессии, передает во вторник Trend.

Сначала будет проведен Средиземноморский форум на тему «Модели сотрудничества Север-Юг и экономические связи средиземноморского региона в глобализирующемся мире». Далее стартует парламентская конференция на тему «Поощрение безопасности в Европейском Средиземноморском регионе: роль ОБСЕ и ее партнеров». В ходе обоих мероприятий будут обсуждены актуальные вопросы политической ситуации в мире.

На заседании Постоянного комитета выступят председатель ОБСЕ Георгий Церетели и Генеральный секретарь Роберто Монтелла, председатель ПА НАТО Мадлен Мун. В ходе мероприятия будут рассмотрены текущие вопросы международной политики, а также выслушаны доклады о деятельности особого комитета и особых представителей ПА ОБСЕ.

В рамках сессии ПА ОБСЕ в Марокко, будет проведено седьмое заседание Группы поддержки Шелкового пути, рассмотрены текущие вопросы. Депутаты Милли Меджлиса примут непосредственное участие в обсуждениях. Визит завершится восьмого октября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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