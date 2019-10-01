Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)

1 октября 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 30 сентября в Сочи началось XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Тема заседания - "Заря Востока и мировое политическое устройство". В повестке заседания - вопросы о влиянии Востока на мировой порядок.

1 октября в рамках XVI Ежегодного заседания Клуба "Валдай" была проведена специальная сессия "Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние", модератором которой выступила заместитель генерального директора информационного агентства Trend, вице-президент Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

В качестве спикеров на этой сессии приняли участие глава Республики Дагестан Владимир Васильев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

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  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
  • Заместитель генерального директора Trend стала модератором специальной сессии Ежегодного заседания Валдайского Клуба (ФОТО)
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