Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила почетный диплом Президента Азербайджана известному певцу и композитору Сами Юсуфу(ФОТО)

1 октября 2019 23:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -1 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с известным в мире певцом и композитором азербайджанского происхождения Сами Юсуфом.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила певцу «Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики».

Первый вице-президент Мехрибан Алиева высоко оценила участие Сами Юсуфа во II Фестивале поэзии, искусства и духовности - Насими. Мехрибан Алиева вспомнила выступление певца на концерте, проведенном в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в июне этого года в Баку, подчеркнула, что этот концерт был организован на самом высоком уровне и стал вкладом в связи между Азербайджаном и ЮНЕСКО. Первый вице-президент отметила, что на основании Распоряжения Президента Азербайджана лица, активно участвовавшие в организации и проведении 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, награждены «Почетным дипломом Президента Азербайджанкой Республики». Среди них есть и Сами Юсуф.

Первый вице-президент вручила певцу почетный диплом.

На встрече Мехрибан Алиева пожелала Сами Юсуфу успехов в дальнейшем творчестве.

Певец и композитор Сами Юсуф выразил признательность за высокую награду.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила почетный диплом Президента Азербайджана известному певцу и композитору Сами Юсуфу(ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила почетный диплом Президента Азербайджана известному певцу и композитору Сами Юсуфу(ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила почетный диплом Президента Азербайджана известному певцу и композитору Сами Юсуфу(ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила почетный диплом Президента Азербайджана известному певцу и композитору Сами Юсуфу(ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила почетный диплом Президента Азербайджана известному певцу и композитору Сами Юсуфу(ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила почетный диплом Президента Азербайджана известному певцу и композитору Сами Юсуфу(ФОТО)
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