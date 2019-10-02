Президент Ильхам Алиев, принимая участие в проводимой в нашей стране переписи населения, ответил на вопросы переписного листа и анкеты (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - 1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, приняв участие в проводимой в нашей стране переписи населения, ответил на вопросы переписного листа и анкеты.

Информируя Президента Ильхама Алиева об очередной переписи населения, проводимой в нашей стране, председатель Государственного комитета по статистике Таир БУДАГОВ сказал:

- Господин Президент, согласно Вашему Указу сегодня в стране дается старт переписи населения. В первую очередь, господин Президент, просим Вас ответить на вопросы составленных переписного листа и анкеты. Необходимость проведения этой переписи продиктована тем, что в последние годы произошли очень серьезные изменения в условиях жизни, жилищных условиях людей. Определенные изменения произошли и в миграционных процессах. Учитывая все это, в результате проведения переписи, наряду с данными об изменениях, произошедших в благосостоянии людей, источниках их доходов, жилищно-бытовых условиях, собранные данные о составе семьи, домашних хозяйств населения, сведения о каждом человеке позволят получить многие социально-экономические показатели относительно как внутренних, так и внешних миграционных процессов, а также статуса занятости людей, источников их доходов, уровня образования.

Таир Будагов отметил, что впервые в перепись включены вопросы о социальном статусе. Он довел до внимания, что в переписе предусмотрены мониторинг вопросов, вытекающих из Стратегической дорожной карты, а также вопросы, связанные с соответствующими решениями ООН по устойчивому развитию.

Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

-Очень хорошо. Это очень важное мероприятие для любой страны. В Азербайджане также регулярно принимаются меры по переписи населения. В последний раз она была проведена 10 лет назад. Конечно, за эти 10 лет в нашей стране произошло много изменений. В первую очередь, еще более улучшилась демографическая ситуация. В этом году мы торжественно отметили рождение 10-миллионного гражданина. Дают свой эффект меры, связанные с ликвидацией безработицы, улучшается социальное благосостояние населения. Только в этом году минимальная зарплата была увеличена примерно в два раза. Повысились также пенсии, стипендии студентов, пособия. То есть, социально-экономическое развитие согласуется с демографическим развитием, и это естественно.

В период независимости население Азербайджана увеличилось примерно на 3 миллиона человек. А это укрепляет наши позиции, усиливает нашу страну. В то же время перед нами возникают новые вызовы. Перепись населения даст нам более точную и детальную информацию. Несмотря на то, что мы внимательно отслеживаем процессы в нашей стране, и эти процессы протекают в позитивном направлении. Перепись населения будет проводиться в течение 10 дней, и сегодня этот процесс уже начинается. Уверен, что в течение 10 дней процесс полной переписи населения Азербайджана завершится, и он даст нам новые данные, связанные с экономическим развитием, инфраструктурой, миграцией и ростом трудовых ресурсов с тем, чтобы мы спланировали наше будущее развитие. У нас растут трудовые ресурсы. Конечно, меры должны соответствовать этому росту.

Сотрудница Государственного комитета по статистике Забиха АСКЕР сказала:

-Господин Президент, на основании рекомендаций ООН имеются два основных документа переписи населения, один из них – переписной лист, а другой - анкета. Цель заполнения переписного листа заключается в получении сведений о домашних хозяйствах.

Затем Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы, предусмотренные в переписном листе и анкете.

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