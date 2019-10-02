Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии закрытия II Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими (ФОТО) (Версия 2)

БАКУ /Trend/ -1 октября в Центре Гейдара Алиева состоялся заключительный гала-спектакль II Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими, сообщает Trend.

В мероприятии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

В гала-спектакле выступили деятели искусств Азербайджана, Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, ансамбль старинных музыкальных инструментов "Эхо веков", созданный при Национальной консерватории, а также музыканты, приглашенные из Турции, Ирана, Иордании и Марокко, джазовый исполнитель из США, пианист Дан Тепфер, ханенде Эльсевяр Мурадов.

Также были представлены произведения "Колыбельная для звезд" для симфонического оркестра композитора Рахили Гасановой и "Мозаика" Аяза Гамбарли, написанная для фестиваля Насими.

Гала-спектакль в богатом художественном видеооформлении, воплотив встречу различных культур и времен, символично представил мир поэзии, искусства и духовности.

Актеры воплотили образ великого поэта Имадеддина Насими в разном возрасте.

Гала-представление продемонстрировало общечеловеческое значение поэтического мира Насими, его дух, созвучный с современностью.

Отметим, что II Фестиваль поэзии, искусства и нравственности – Насими начался 28 сентября. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, проводится с целью исследования и пропаганды творчества великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. В течение четырех дней были рассмотрены различные аспекты творчества Насими, философские взгляды великого поэта.

Нынешний фестиваль также совпал с 650-летним юбилеем поэта. Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя 2019 год объявлен "Годом Насими".

На мероприятиях, проведенных в дни фестиваля в Баку и на родине поэта - Шамахе, посредством различных жанров искусства и их гармонии воспевались поэзия Насими, философские идеи великого мыслителя.

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