Президент Ильхам Алиев поздравил германского коллегу (версия 2)

2 октября 2019 19:51 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Германии – Дня германского единства.

Азербайджано-германские связи охватывают широкий спектр. Конструктивный политический диалог, плодотворное экономическое сотрудничество и гуманитарный обмен между нашими странами являются важными факторами, характеризующими наши взаимоотношения.

Верю, что наше сотрудничество в двусторонней и многосторонней плоскости, и впредь устойчиво развиваясь, будет полезным во всех отношениях для наших стран и народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.

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