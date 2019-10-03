В Совете Европы прошло мероприятие, посвященное 100-летию предоставления избирательного права женщинам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в штаб-квартире Совета Европы состоялось мероприятие, посвященное 100-летию предоставления избирательного права женщинам в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Мероприятие было организовано делегацией ПАСЕ в Азербайджане и постоянным представительством Азербайджана в Совете Европы при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО. В нем приняли участие члены ПАСЕ, сотрудники секретариата и представители местной общественности.

Открывая мероприятие, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов сказал, что в основе государственного строительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) находились современные ценности, и всем гражданам, независимо от их пола, этнической и религиозной принадлежности, были предоставлены равные права. Сеидов отметил, что предоставление азербайджанским женщинам впервые на Востоке избирательного права явилось историческим событием.

Член азербайджанской делегации в ПАСЕ, заместитель председателя парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей Сахиба Гафарова сказала, что Азербайджан является образцом в сфере защиты прав женщин и обеспечения гендерного равенства. Она отметила, что после восстановления независимости был принят ряд законов и решений в этой сфере, а также Азербайджан присоединился к соответствующим международным документам.

Глава секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов рассказал об истории предоставления женщинам избирательного права в Азербайджане и роли женщин в политической жизни страны, в избирательном процессе. Он проинформировал участников о том, что это право женщин было отражено в Декларации независимости АДР. Гасымов также привел статистические данные об участии женщин в избирательном процессе в Азербайджане.

Член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Эльгюн Сафаров рассказал о проведении мер по защите прав женщин и обеспечению гендерного равенства в Азербайджане в начале 20-го века. Он отметил в этом контексте открытие в тот период первой в мусульманском мире школы для девочек, издание журнала «Свет», освещение в прессе темы прав женщин.

Заместитель директора Центра политической психологии Айан Исмайлова в своем докладе напомнила, что повышение роли женщин в обществе важно для успешной реализации Целей устойчивого развития. Она отметила, что является Молодежным послом Целей устойчивого развития в области гендерного равенства и выразила заинтересованность в реализации проектов по поддержке женщин. Исмайлова подчеркнула возрастающее участие молодых женщин в общественной жизни страны и в этом контексте рассказала о проектах, реализуемых молодежью.

Затем докладчики ответили на вопросы аудитории.

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