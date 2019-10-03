Приглашение Президента Ильхама Алиева на очередное заседание клуба «Валдай» имеет очень важное значение - политолог (версия 2)

3 октября 2019 12:53 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева на очередное заседание клуба «Валдай» имеет очень важное значение, сказал Trend в четверг политолог Арзу Нагиев.

Он напомнил, что в заседаниях клуба «Валдай» участвуют главы государств и другие важные лица. На этой площадке проходят дискуссии по происходящим в мире событиям в экономической, политической и военной сферах": «Здесь проводятся важные встречи. Поэтому приглашение Президента Азербайджана на заседание данного клуба имеет важное значение, и ряд запланированных в рамках этого встреч главы государства свидетельствует о том, что Президент Азербайджана обладает большим авторитетом не только на пространстве СНГ, но и во всем мире».

Политолог отметил, что Азербайджан стал страной, имеющей очень важное значение, с точки зрения развития ненефтяного сектора, которая не входя ни в какой военный блок, проводит свою сбалансированную политику: «Для сравнения напомню, что на мероприятии Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Ереване президент России Владимир Путин в самом конце встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с супругой арестованного экс-президента Роберта Кочаряна. С партнерами Армении, представленными в Организации по договору о коллективной безопасности (ОДКБ) практически не получилось подискутировать. Никаких конкретных результатов с экономической, политической и военной точки зрения достигнуто не было. Просто была проведена встреча, ради встречи. Встреча Владимира Путина с супругой Кочаряна тоже стало пощечиной для Пашиняна. Это означало, что Россия не отказывается и не бросает связанных с ней людей, и Пашинян должен сделать выводы для себя. Все это показывает, насколько сильно упал имидж Пашиняна».

Нагиев добавил, что в сравнении с премьер-министром Армении лидер Азербайджана обладает гораздо высоким авторитетом, поэтому в Азербайджане проводятся различные международные мероприятия: «Считаю, что в клубе «Валдай» у Президента Ильхама Алиева будут очень важные встречи. Участие и авторитет азербайджанского руководства в решении не только региональных, но и международных проблем будут обязательно учтены. Еще раз хотел бы отметить, что и выступление президента Беларуси Александра Лукашенко, и встречи с Владимиром Путиным в Ереване оказались безуспешными для Пашиняна. Построенная на лжи и коварстве политика Пашиняна не проходит. Поэтому думаю, что внутренняя и внешняя политика, проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, развивается в положительном направлении, и приветствуется мировыми лидерами».

Напомним, что 30 сентября в Сочи началось XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Тема заседания - "Заря Востока и мировое политическое устройство". В повестке заседания - вопросы о влиянии Востока на мировой порядок.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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