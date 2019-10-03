Террористические организации и органы разведки Армении совершили более 32 терактов в Азербайджане — депутат (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Террористические организации и органы разведки Армении совершили более 32 терактов в Азербайджане.

Об этом в ходе обсуждений доклада «Защита и поддержка жертв террора» на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сказала член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиндж Фаталиева, сообщает в среду Trend.

Она подчеркнула, что в последнее время терроризм все больше распространяется, и в мире никто не застрахован от этой беды.

Как отметила Фаталиева, Азербайджан одна из стран, страдающих от терроризма. С конца 80-х годов террористические организации и органы разведки Армении совершили более 32 терактов в транспортной системе и других общественных объектах страны. Жертвами этих нападений стали тысячи невинных людей. Ходжалинский геноцид, с особой жестокостью учиненный против невинных людей с участием группы ASALA - самый убедительный пример того, что Армения на национальном уровне проводит политику террора. В Ходжалы было убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, полностью уничтожено восемь семей.

19 марта и третьего июля 1994 года в бакинском метро было совершено 2 теракта против гражданских лиц. В этих терактах погибли 27 и был ранен 91 человек, сказала депутат.

Фаталиева добавила, что в 2017 году ракета армянских ВС оборвали жизнь 18-тимесячной Захры: «В 2012 году причиной смерти 14-летней Айгюн Шахмалыевой стала «начиненная» взрывчаткой игрушка, выброшенная в реку на территории, контролируемой Арменией. В 2011 году от выстрела армянского снайпера в Агдамском районе погиб 9-летний Фариз Бадалов. Эти дети – жертвы террора».

Она отметила, что обсуждаемый доклад призывает подумать всех о том, как защитить жертв террора.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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