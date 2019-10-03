Баку посетят главы тюркоязычных государств (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку ожидается визит глав тюркоязычных государств для участия в Х саммите глав тюркоязычных государств.

Об этом на совместном мероприятии Центральной научной библиотеки АН Азербайджана и Всемирного центра тюркологии, посвященном 10-летию создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сказала известный тюрколог, доктор исторических наук Мамедли Гюллю Йологлу, сообщает в среду Trend.

По ее словам, согласно Нахчыванскому соглашению, подписанному на IX саммите глав тюркоязычных государств, организованном 3 октября 2009 года в Нахчыване, были созданы Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркский совет и Тюркский союз. Азербайджан, Казахастан, Кыргызстан и Турция являются их учредителями: «Недавно к этому Соглашению присоединился и Узбекистан. Кроме того, в качестве наблюдателя участвует и Венгрия. После учреждения Совета саммиты под названием «Саммиты Совета сотрудничества тюркоязычных государств» прошли в Алматы, Бишкеке, Нурсултане, Бодруме и Габале. Следующий саммит решено провести в Баку. Поэтому для участия в очередном саммите 14-15 октября в столицу Азербайджана ожидается приезд глав тюркоязычных государств».

(Автор: Ильхама Исаьбалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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