3 октября предлагается отмечать День тюркского единства (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Всемирный центр тюркологии предлагает отмечать третьего октября как День тюркского единства.

Об этом на совместном мероприятии Центральной научной библиотеки АН Азербайджана и Всемирного центра тюркологии, посвященном 10-летию создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сказала известный тюрколог, доктор исторических наук Мамедли Гюллю Йологлу, сообщает в среду Trend.

По ее словам, проведение этого дня всеми тюркоязычными государствами еще больше сблизит тюркоязычные народы.

Академик-секретарь Отделения общественных наук НАНА Наргиз Ахундова поддержала эту инициативу.

На мероприятии также был учрежден Всемирный центр тюркологии и представлен его устав, который был поддержан и принят участниками.

Глава Всемирного центра тюркологии Йологлу отметила, что главной целью структуры объединить в одном центре тюркологов мира для изучения истории, литературы, языка, этнографии тюркских народов и тюркской культуры, собрать в проводимые ими исследования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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