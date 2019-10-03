Государства-члены Тюркского совета обсуждают создание совместного инвестиционного фонда (версия 2)

3 октября 2019 15:34 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Государства-члены Тюркского совета обсуждают вопрос создания совместного инвестиционного фонда. Об этом говорилось на проводимой в Баку конференции на тему "Тюркский совет: 10-летний юбилей Нахчыванского соглашения", сообщает Trend в четверг

По словам заместителя генерального секретаря Тюркского совета Исмета Гезалова, Совет, как солидная организация, вносит вклад в развитие связей сотрудничества в различных областях. «Проведенные до сих пор встречи охватывали различные сферы. Деятельность Совета сочетается с работой других международных организаций. В этом году была создана Совместная Торгово-промышленная палата стран-членов Совета. Сейчас проводится обмен мнениями по созданию совместного инвестиционного фонда», - сказал Гезалов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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