В Сочи состоялась встреча Президентов Азербайджана и России (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В среду в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Владимир Путин встретил Президента Ильхама Алиева.

Главы государств сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча между Президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Приветствуя главу Азербайджанского государства, президент России Владимир Путин сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые друзья.

Позвольте мне всех вас сердечно поприветствовать.

На этот раз мы встречаемся в Сочи в рамках дискуссионного политического международного клуба, который мы называем «Валдайский клуб» по месту первого проведения этого мероприятия на Валдае.

В начале нашей встречи я бы хотел сказать, что очень рад Вас видеть. Мы давно уже не встречались. Но несмотря на то, что была пауза в наших личных встречах, контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно.

Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов. У нас хорошие перспективы по этому направлению, имею в виду планы, автором которых является Президент Азербайджана в значительной степени. Мы со своей стороны делаем тоже все от нас зависящее, чтобы эти конкретные, я считаю, крупные проекты были реализованы. Над этим работает межправкомиссия, и работает, на мой взгляд, достаточно уверенно.

Есть необходимость обменяться информацией о том, как складываются наши отношения и по другим направлениям. Надеюсь, сегодня все это нам удастся. И надеюсь, Вы поучаствуете в интересной общей дискуссии.

Спасибо большое за то, что Вы приехали сегодня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо большое, Владимир Владимирович, за приглашение.

Для меня большая честь принять участие в работе Валдайского дискуссионного клуба, который сегодня является важнейшей международной площадкой для обсуждения глобальных актуальных вопросов современного мироустройства. И конечно, благодарю за эту встречу.

Как Вы отметили, мы уже какое-то время не встречались, точнее – четыре месяца. Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов. В прошлом году между нами было проведено четыре встречи, и эти встречи играют очень позитивную роль, придают хороший импульс, заряд развитию наших отношений, которые мы характеризуем как отношения стратегических партнёров.

Также хотел бы отметить позитивную динамику в торгово-экономической сфере. Товарооборот растёт – и в прошлом году, и в этом году. По нашим данным, до августа уже где-то более чем на 20 процентов. И реализация «дорожных карт», которые мы с Вами утвердили, приведёт, конечно, к более тесному взаимодействию, интеграции и сотрудничеству во всех сферах.

Для нас Россия – важнейший партнёр, друг, добрый сосед. Мы очень дорожим этими отношениями. Уверен, сегодняшняя дискуссия будет хорошим вкладом в дальнейшее развитие наших связей.

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