Президент Ильхам Алиев: Для нас Россия – важнейший партнёр, друг, добрый сосед

БАКУ /Trend/ - Для меня большая честь принять участие в работе Валдайского дискуссионного клуба, который сегодня является важнейшей международной площадкой для обсуждения глобальных актуальных вопросов современного мироустройства. И конечно, благодарю за эту встречу.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.



"Как Вы отметили, мы уже какое-то время не встречались, точнее – четыре месяца. Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов. В прошлом году между нами было проведено четыре встречи, и эти встречи играют очень позитивную роль, придают хороший импульс, заряд развитию наших отношений, которые мы характеризуем как отношения стратегических партнёров", - сказал Президент Ильхам Алиев.



Президент Азербайджана также отметил позитивную динамику в торгово-экономической сфере.



"Товарооборот растёт – и в прошлом году, и в этом году. По нашим данным, до августа уже где-то более 20 процентов. И реализация «дорожных карт», которые мы с Вами утвердили, приведёт, конечно, к более тесному взаимодействию, интеграции и сотрудничеству во всех сферах. Для нас Россия – важнейший партнёр, друг, добрый сосед. Мы очень дорожим этими отношениями. Уверен, сегодняшняя дискуссия будет хорошим вкладом в дальнейшее развитие наших связей. Спасибо ещё раз за приглашение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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