Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" (ФОТО) (Версия 2)

БАКУ/Trend/ - 3 октября в городе Сочи Российской Федерации состоялась пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В сессии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент России Владимир Путин, Король Иордании Абдалла II в своих выступлениях на сессии отметили, что вопросы повестки дня касаются Азии.

Затем выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства поблагодарил Президента России за приглашение на пленарную сессию, коснулся развития российско-азербайджанских отношений.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Президент Ильхам Алиев рассказал о последствиях армянской оккупации, заявил, что принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции, касающиеся урегулирования конфликта, уже более 25 лет не выполняются. Подчеркнув, что заявление премьер-министра Армении "Карабах – часть Армении и точка" является ложью, Президент Ильхам Алиев сказал: "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак".

Затем выступили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте.

Далее Президент Ильхам Алиев и участники мероприятия ответили на вопросы.

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