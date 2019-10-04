МИД Азербайджана следит за ситуацией, связанной c провокацией во время матча «Дюделандж» - «Карабах»

4 октября 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана следит за ситуацией, связанной с провокацией во время матча футбольных команд «Дюделандж» - «Карабах».

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написала на странице в Твиттер глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«МИД Азербайджана следит за ситуацией, связанной с провокацией во время матча «Дюделандж» - «Карабах» в Люксембурге. Аккредитованному послу поручено связаться с МИД Люксембурга и убедиться, что виновные в провокации будут найдены и понесут соответствующее наказание», - написала глава пресс-службы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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