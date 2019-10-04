Азербайджано-российские отношения на уровне стратегического партнерства полностью соответствуют интересам двух стран – депутат (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В нынешних сложных условиях международных отношений российско-азербайджанские связи имеют важное значение в контексте интересов двух стран. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что вопросы, обсужденные в ходе рабочего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию и на встречах, проведенных с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи, еще раз свидетельствуют о том, что азербайджано-российские отношения на уровне стратегического партнерства полностью соответствуют интересам двух стран:

«Неслучайно, что, говоря об отношениях между двумя странами, Президент Азербайджана заявил, что такие встречи на уровне глав государств придают импульс развитию отношений стратегического партнерства между двумя странами. Россия для Азербайджана – важнейший партнёр, друг, добрый сосед. Конечно, столь высокий уровень отношений актуален и с точки зрения интересов безопасности двух дружественных соседних стран в контексте существующих сложных геостратегических вызовов. Поэтому реализация «дорожной карты» между сторонами придает новый стимул этим отношениям. Президент Ильхам Алиев, высоко оценив деятельность Валдайского клуба, расценил его как платформу, на которой обсуждаются важнейшие международные вопросы. Действительно, обсуждения в рамках этого клуба в контексте глобальных вызовов, возможно, являются единственной интеллектуальной платформой, предоставляющей возможность взглянуть на мировую политику с нового ракурса».

Бабаоглу отметил, что визит Президента Азербайджана в Сочи крайне важен также с точки зрения будущих перспектив отношений между двумя странами.

Отметим, что 2 октября Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Третьего октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина. В тот же день Президент Ильхам Алиев принял участие и выступил на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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