ЕС: Есть хорошие возможности для подписания нового соглашения о партнерстве с Азербайджаном (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:28)

БАКУ /Trend/ - Имеются хорошие возможности для подписания нового соглашения о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

Об этом на церемонии закрытия твиннинг-проекта «Поддержка министерству труда и социальной зашиты населения» сказал глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, сообщает в пятницу Trend.

По словам главы представительства, с подписания прежнего соглашения прошло 20 лет.

По мнению Янкаускаса, новое соглашение о партнерстве будет фундаментом для новых прогрессивных проектов: в настоящее время мы совместно с министерством экономики Азербайджана работаем над подписанием соглашения о сотрудничестве на последующие два года. Надеемся, что этот документ будет подписан в текущем году».

Глава представительства добавил, что сфера социальной защиты в Азербайджане одна из сфер, отличающихся самыми серьезными изменениями: «Примером тому может служить пенсионная реформа, осуществление проектов, связанных с социальными услугами, создание Агентства DOST. Инвестирование в сферы образования, человеческого капитала, связь их со сферой занятости - это путь, ведущий к будущему. ЕС удовлетворен своим участием в этой работе. Мы всегда готовы делиться передовым опытом. Существует очень много возможностей для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.