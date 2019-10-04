Помощник Президента Азербайджана: Сумма, выплачиваемая адвокатам государством в связи с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным лицам, увеличена втрое (версия 2)

4 октября 2019 12:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сумма, выплачиваемая адвокатам государством в связи с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным лицам, увеличена втрое.

Об этом помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

По словам Алескерова, распоряжение, подписанное в связи с этим главой государства в феврале 2018 года о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане, является наглядным примером осуществления важных шагов в этом направлении: "В распоряжении особо отмечена важность сильной и авторитетной адвокатуры для эффективной работы правосудия".

Он отметил, что, согласно этому документу, втрое увеличена сумма, выплачиваемая адвокатам за счет государства в связи с правовой помощью, оказываемой малообеспеченным лицам. Также в распоряжении дан ряд рекомендаций Коллегии адвокатов, в частности, по повышению в стране числа адвокатов за счет привлечения молодых юристов. В результате целенаправленной работы в этом направлении руководства Коллегии число адвокатов в стране выросло практически вдвое, и этот процесс продолжается».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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