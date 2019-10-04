В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:24)

БАКУ /Trend/ - В Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», сообщает в пятницу Trend.

В конференции участвуют представители Администрации Президента Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса (парламента), председатели и судьи Конституционного суда, Верховного суда и других судов, руководители и представители органов прокуратуры и юстиции, главы и члены коллегий адвокатов Азербайджана и более 20 других стран, представители Совета Европы, ООН и других международных организаций, а также представители государственных органов и НПО, юридической общественности.

Выступления участников конференции, которая будет проведена в двух сессиях, в основном, коснутся тем организации работы адвоката, адвокатской этики и других вопросов в этой сфере. Будет проведен сравнительный анализ требований и условий, которые должны соблюдаться адвокатами в процессе защиты прав человека.

Со вступительным словом выступили помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров, министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, Генеральный прокурор Закир Гаралов, директор по Азербайджану Германского общества международного сотрудничества Соня Фонтейн, руководитель правового проекта по Азербайджану Германского общества международного сотрудничества Томас Херрман.

В ходе своего выступления Фуад Алескеров сказал, что сумма, выплачиваемая адвокатам государством в связи с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным лицам, увеличена втрое.

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