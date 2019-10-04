Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)

4 октября 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает.

Об этом вице-премьер, зампред -исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал на встрече с молодыми активистами Евлахской районной организации партии в Евлахском районе, сообщает в пятницу Trend.

Али Ахмедов отметил, что главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает: «Для этого нужно, чтобы молодое поколение получало лучшее образование и обладало богатыми знаниями. Единственный путь хорошо жить и быть достойным гражданином общества — это обладать богатыми и глубокими знаниями».

Вице-премьер добавил, что в последние годы в сфере образования страны осуществляются масштабные реформы: «Верим, что будущее азербайджанской молодежи будет еще светлее. Потому, что выросла достойная молодежь, способная создать это будущее. У них есть потенциал, чтобы продолжать идеи великого лидера Гейдара Алиева, и меры, осуществляемые его достойным продолжателем Президентом Ильхамом Алиевым».

Зампред ПЕА добавил, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что благодаря этой политике Азербайджан за прошедшие годы прошел большой путь развития, были предприняты шаги по росту экономики, повышению социального благосостояния людей, укреплению позиции страны в международной плоскости.

Выступившие после представители молодежи поделились мнениями об общественно-политических процессах.

Во встрече приняли участие председатель парламентского комитета по аграрной политике, член правления ПЕА Эльдар Ибрагимов, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель Евлахской районной парторганизации, депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов, глава ИВ Евлахского района Годжа Самедов

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
  • Вице-премьер: Главная цель азербайджанского правительства – передать молодому поколению общество, о котором оно мечтает (ФОТО)
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