Азербайджанское государство поддерживает инвалидов Карабахской войны – объединение

БАКУ /Trend/ - Есть силы, недолюбливающие Азербайджан, которые пытаются воплотить свои грязные помыслы.

Об этом сказал председатель Общественного объединения уволенных в запас военнослужащих «Просвещение молодежи» Эмин Гасанли, выступая на пресс-конференции, проведенной в знак протеста политизации инцидента, произошедшего между сотрудниками SOCAR и лицами, представившимися инвалидами Карабахской войны, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что Азербайджанское государство проявляет особую заботу и внимание к карабахским военнослужащим, их дети освобождены от платы за образование.

Гасанли добавил, что государство с особым вниманием относится к семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и аварии на Чернобыльской АЭС: «Азербайджанское государство поддерживает инвалидов Карабахской войны, и все недоразумения будут устранены».

"Инцидент, произошедший недавно в поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку - неприятное событие", - сказал, выступая в мероприятии, председатель Азербайджанского общественного объединения инвалидов Карабахской войны, ветеранов и семей шехидов Мехти Мехтиев.

По его словам, есть люди, которые пользуясь этим, хотят настроить людей против государства.

Он отметил, что имя военного нельзя использовать против государства: «Мы живем в правовом государстве. Поэтому этому вопросу должна быть дана оценка в правовой плоскости. Если есть виновные с обеих сторон, то они должны быть наказаны. Но мы не должны позволять, чтобы кто-то, используя этот инцидент, организовывал столкновение за счет зарубежных сил в чьих-то политических интересах. Мы воевали за эту страну, воевали, не жалея жизни. Мы никому не позволим, чтобы была нарушена стабильность в стране. И мы, бойцы, всегда будем стоять на пути этих сил».

Мехтиев считает, что в этом вопросе выбирается конкретная цель: «Группы инвалидности предоставляют государственные структуры, поэтому этот вопрос должен быть рассмотрен. Мы неоднократно обращались к ним. Необходимо наказывать не тех, кто получил фиктивную инвалидность, а тех, кто ее предоставил, и ущерб, нанесенный государству за их счет, должен быть возвращен».

"Инвалиды Карабахской войны сказали мне, что не позволят, чтобы какие-либо политические силы пользовались ими, и осуждают их деяния", - отметил в своем выступлении на мероприятии депутат Милли Меджлиса (парламента), правозащитник Чингиз Ганизаде.

Ганизаде подчеркнул, что инвалиды Карабахской войны поддерживают политику Президента Азербайджана, и всегда рядом с главой государства: «Они подчеркнули, что не допустят, чтобы их использовали, как инструмент в политических процессах. Считаю, что это правильный шаг. Потому что некоторые силы пытаются использовать против государства и Азербайджана любой инцидент. Мы живем в стабильном и безопасном Азербайджане, несмотря на то, что находимся в условиях войны. Поэтому, поддержка государства инвалидами Карабахской войны, их заявление о нежелании быть политическим инструментом очень важно».

(Текст: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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