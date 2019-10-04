Азербайджанское государство поддерживает инвалидов Карабахской войны – объединение

4 октября 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Есть силы, недолюбливающие Азербайджан, которые пытаются воплотить свои грязные помыслы.

Об этом сказал председатель Общественного объединения уволенных в запас военнослужащих «Просвещение молодежи» Эмин Гасанли, выступая на пресс-конференции, проведенной в знак протеста политизации инцидента, произошедшего между сотрудниками SOCAR и лицами, представившимися инвалидами Карабахской войны, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что Азербайджанское государство проявляет особую заботу и внимание к карабахским военнослужащим, их дети освобождены от платы за образование.

Гасанли добавил, что государство с особым вниманием относится к семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и аварии на Чернобыльской АЭС: «Азербайджанское государство поддерживает инвалидов Карабахской войны, и все недоразумения будут устранены».

"Инцидент, произошедший недавно в поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку - неприятное событие", - сказал, выступая в мероприятии, председатель Азербайджанского общественного объединения инвалидов Карабахской войны, ветеранов и семей шехидов Мехти Мехтиев.

По его словам, есть люди, которые пользуясь этим, хотят настроить людей против государства.

Он отметил, что имя военного нельзя использовать против государства: «Мы живем в правовом государстве. Поэтому этому вопросу должна быть дана оценка в правовой плоскости. Если есть виновные с обеих сторон, то они должны быть наказаны. Но мы не должны позволять, чтобы кто-то, используя этот инцидент, организовывал столкновение за счет зарубежных сил в чьих-то политических интересах. Мы воевали за эту страну, воевали, не жалея жизни. Мы никому не позволим, чтобы была нарушена стабильность в стране. И мы, бойцы, всегда будем стоять на пути этих сил».

Мехтиев считает, что в этом вопросе выбирается конкретная цель: «Группы инвалидности предоставляют государственные структуры, поэтому этот вопрос должен быть рассмотрен. Мы неоднократно обращались к ним. Необходимо наказывать не тех, кто получил фиктивную инвалидность, а тех, кто ее предоставил, и ущерб, нанесенный государству за их счет, должен быть возвращен».

"Инвалиды Карабахской войны сказали мне, что не позволят, чтобы какие-либо политические силы пользовались ими, и осуждают их деяния", - отметил в своем выступлении на мероприятии депутат Милли Меджлиса (парламента), правозащитник Чингиз Ганизаде.

Ганизаде подчеркнул, что инвалиды Карабахской войны поддерживают политику Президента Азербайджана, и всегда рядом с главой государства: «Они подчеркнули, что не допустят, чтобы их использовали, как инструмент в политических процессах. Считаю, что это правильный шаг. Потому что некоторые силы пытаются использовать против государства и Азербайджана любой инцидент. Мы живем в стабильном и безопасном Азербайджане, несмотря на то, что находимся в условиях войны. Поэтому, поддержка государства инвалидами Карабахской войны, их заявление о нежелании быть политическим инструментом очень важно».

(Текст: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
Общество 12 сентября 19:25
В Азербайджане семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили еще 50 квартир (ФОТО)
Общество 27 июля 17:19
В Азербайджане 60 семей шехидов и инвалидов войны получили ключи от новых квартир (ФОТО)
Общество 26 июня 12:13
В Азербайджане переданы автомобили 50 инвалидам Карабахской войны (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 14 июня 15:11
Фонд Гейдара Алиева построил частный дом для инвалида Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 13 июня 18:17
В Азербайджане 50 инвалидов Карабахской войны и событий 20 января получили автомобили (ФОТО)
Общество 3 июня 14:39
Лента новостей
Работы на платформе месторождения “Карабах” близятся к завершению.
Энергетика 18:11
Депутат: Убийство армянами азербайджанского мирного жителя — очередная провокация для срыва переговоров
Нагорно-карабахский конфликт 18:05
Российские грузы будут перевозится по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс
Бизнес 18:04
Galt & Taggart: Экспорт электроэнергии из Грузии значительно сократился
Энергетика 17:55
Председатель правления "Узбекнефтегаз": SOCAR является для нас очень важным партнером (Эксклюзив)
Энергетика 17:55
Американская вокалистка исполнила газели Насими (ФОТО)
Культура 17:52
S&P Global изменил рейтинг узбекского Хамкорбанка на "позитивный"
Финансы 17:51
Вьетнам проявляет интерес к азербайджанской нефти марки Azeri Light
Энергетика 17:51
Президент Ильхам Алиев удостоил Сабира Гаджиева почетного звания «заслуженный юрист»
Политика 17:48