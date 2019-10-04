Азербайджан будет представлен на конференции ВТО

4 октября 2019 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Шахин Исмайлов с шестого по девятое октября будет с визитом в Швейцарии для участия в 44-м заседании Межпарламентского союза и Парламентской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе заседания, которое состоится в городе Женева, будут обсуждены достижения в рамках ВТО и стоящие перед организацией основные задачи.

Также будут обсуждены подготовительные работы к Парламентской конференции ВТО в будущем году в Казахстане, цифровая торговля и роль парламентов в сфере торговых договоров нового поколения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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