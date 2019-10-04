Президент Ильхам Алиев присвоил работникам образования почетное звание "Заслуженный учитель" (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована 3 октября 2019 в 18:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении группе работников образования почетного звания "Заслуженный учитель".

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии образования в Азербайджане присвоено почетное звание «Заслуженный учитель» следующим работникам образования:

Абдуллаеву Шабану Башир оглу

Абдуллаевой Лале Сабир гызы

Абышеву Насиму Аждар оглу

Агаджанову Хормету Джамирза оглу

Агаевой Эсмире Азер гызы

Ахундову Гадиру Бахлул оглу

Алышеву Алышу Муса оглу

Алыевой Улдузе Гадир гызы

Багировой Сахне Новрузали гызы

Байрамову Закиру Гюльбала оглу

Байрамовой Марьят Абдурахман гызы

Дадашеву Махаббату Вахуб оглу

Эллазову Фазилю Джавад оглу

Эфендиевой Ираде Агаали гызы

Эфендиевой Егяне Джаваншир гызы

Ахадовой Айбениз Бабахан гызы

Ахмедовой Саиде Сабир гызы

Ахмедовой Шукуфе Гашам гызы

Алекберову Азеру Фикрет оглу

Алиеву Гаджиаге Ягуб оглу

Алиеву Назиру Салим оглу

Алиевой Нигяр Кямиль гызы

Алиевой Семагюль Аскер гызы

Ализаде Севде Джаваншир гызы

Аскерли Севде Ядулла гызы

Аскерову Валеху Иса оглу

Азимзаде Ягут Мустафа гызы

Фарзалиеву Юсифу Ханлар оглу

Фаттаховой Лятифе Гаджи гызы

Гаджиеву Эйвазу Миргусейн оглу

Гаджиевой Эльмире Джафар гызы

Гаджиевой Эсмер Аскер гызы

Гейдаровой Юлдуз Фаррух гызы

Гасанову Алипанаху Султанага оглу

Гасановой Эркиназ Паша гызы

Гасановой Назенин Рза гызы

Гусейнову Рагиму Гасан оглу

Гусейновой Севиндж Тахир гызы

Ибадовой Бибиханым Оруджали гызы

Исаевой Элизе Барат гызы

Исмайлову Панаху Исмаил оглу

Исмайлову Яшару Сахиб оглу

Исмайловой Мафизе Балабег гызы

Гурбановой Назмийе Гамза гызы

Махмудову Вагифу Гасан оглу

Махмудовой Джамиле Тапдыг гызы

Мамедову Ровшану Кямиль оглу

Мамедовой Севиндж Мухтар гызы

Мамедовой Зубале Рза гызы

Мохсумовой Айбениз Ильяс гызы

Мусаеву Махмуду Муса оглу

Мустафаевой Фатме Халил гызы

Мустафаевой Наиле Тахир гызы

Рамазановой Алмаз Зияд гызы

Рагимову Кямрану Осман оглу

Рустамовой Сачлы Тахир гызы

Садыгову Али Бахрам оглу

Салманову Чингизу Иса оглу

Сейфуллаевой Жале Адем гызы

Сафаровой Гюльнаре Сабир гызы

Салимовой Арзу Иззатулла гызы

Сулеймановой Фатиме Гусейнбала гызы.

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