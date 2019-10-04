Президент Ильхам Алиев поздравил Теймура Раджабова (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил гроссмейстера Теймура Раджабова по случаю победы на Кубке мира.

"Сердечно поздравляю тебя с победой на соревнованиях Кубка мира, проходивших в российском городе Ханты-Мансийск. Этой победой, которую ты завоевал, продемонстрировав высокое мастерство, настойчивость и волю, ты как первый наш шахматист, ставший обладателем Кубка мира, открыл славную страницу в истории азербайджанского спорта. Передаю тебе наилучшие пожелания, желаю новых успехов", - говорится в поздравлении главы государства.

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