Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" (ФОТО) (версия 3)

БАКУ/Trend/ - Как уже сообщалось, 3 октября в городе Сочи Российской Федерации состоялась пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В сессии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в 2004 году. Первая конференция клуба состоялась в российском городе Великий Новгород, на берегу озера Валдай. Отсюда клуб и взял свое название. Клуб, ставший за минувшие годы местом встречи ведущих экспертов мира, в своих исследованиях уделяет особое место глобальной политике и изучению экономических процессов. На сегодняшний день в работе клуба приняли участие более 1000 представителей мирового научного сообщества, а также главы государств и правительств из 74 стран мира. Отметим также, что на эти мероприятия приглашается узкий круг руководителей других стран.

Вначале на сессии выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Выступление Президента Владимира Путина

- Ваше Величество Король Абдалла. Уважаемый Ильхам Гейдарович. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Уважаемый господин Родриго Дутерте. Друзья. Дамы и господа.

Я очень рад приветствовать всех вас в Сочи на ежегодном заседании Валдайского клуба. По сложившейся традиции на этой площадке мы стараемся отложить в сторону текущие политические проблемы, даже дипломатические дискуссии и стремимся порассуждать, что называется, "в долгую" – в историческом, культурном, философском контексте, заглянуть в будущее, очертить его контуры.

В этот раз организаторы предложили нам поистине неисчерпаемую и весьма, я бы сказал, увлекательную тему – Восток. Роль Азии как самой крупной и густонаселённой части света в мировых делах. Отношения России и азиатских государств, которые для нас всегда были важны и имели особое значение, думаю, представляют интерес для всех. И такой характер наших, российских отношений с Азией продиктован не только сегодняшними реалиями, но и историей.

Индия и Китай, Египет и Иран, Турция и Япония, страны Центральной и Юго-Восточной Азии – наследники великих древних цивилизаций, которые подарили человечеству уникальные знания и технологии, достижения в медицине, в математике, в культуре и искусстве.

В среде интеллектуалов, людей творческих Азия всегда пробуждала особые чувства, казалась немного загадочной и мистической, слыла источником духовной силы и мудрости, возможно, не всегда до конца понятной, но неизменно вызывавшей интерес.

В России яркие краски Востока вдохновляли многих наших писателей, поэтов, художников, музыкантов. Имею в виду Пушкина, Римского-Корсакова, Арсеньева, Верещагина, Кандинского и Рериха. Российская аудитория, да и не только российская, знает эти имена.

Сегодня Азия на всём громадном протяжении от Магриба и Ближнего Востока до Восточной и Юго-Восточной Азии возвращает себе естественное место в мировых делах, сомасштабное её великому наследию и сегодняшнему, безусловно, громадному, растущему потенциалу.

Укрепление позиций азиатских государств заметно во всех сферах. Особенно, конечно, в экономике. В регионе уже формируется более трети мирового валового продукта. Опережая среднемировые темпы, повышается и уровень жизни. Активно внедряются самые передовые технологии. Беспрецедентные по охвату интеграционные процессы, глобализация буквально притягивают к Азии как отдельных внешних игроков, так и целые сопредельные субрегионы.

Азиатские страны, демонстрируя впечатляющие примеры прогресса, при этом сохраняют свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях и в своём движении вперёд доказывают, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации, что устойчивое развитие возможно на основе независимости и самостоятельности, а необязательно отказа от них, что растущий экономический, гуманитарный потенциал государства требует и политической субъектности.

Закономерно, что эффективно, мудро использовав плоды, выгоды глобализации, технологической революции и войдя в число экономических лидеров, государства Азии стремятся играть более значимую роль и в мировой политике. Это абсолютно естественный процесс. Они отстаивают собственное мнение по ключевым вопросам международной повестки дня, дорожат независимостью и рассчитывают, что их объективно растущее влияние будет признано. На наш взгляд, это справедливо и в полной мере отвечает сегодняшним, да и будущим реалиям.

Кстати, в своё время так называемое пробуждение Азии, национальное и культурное возрождение стран региона сыграло огромную роль в демократизации международных отношений. А сегодня очевидно, что глобальные проблемы без Азии просто невозможно решить. Конечно, можно по инерции и старой памяти пытаться это делать. Но вот легитимность, а главное, практический смысл, ценность таких решений, претендующих на глобальность и универсальность, весьма сомнительны.

Мир во многом благодаря азиатским государствам объективно стал многополярным и, как следствие, безусловно, и более сложным. Но сама многополярность – я уже говорил об этом – не является панацеей, тем более не означает, что острые вопросы и противоречия в международных отношениях будут в одночасье сами по себе сняты.

Авторы ежегодного доклада Валдайского клуба утверждают, и мы сейчас только слышали это, что мы вступили в эпоху, когда мирового порядка вовсе не будет. Вот сейчас только практически это было сказано. Да, действительно, такой сценарий возможен. Но он таит в себе много угроз, мы все это понимаем. Хочется надеяться, что как бы сложно ни выстраивались отношения между государствами, сколь опасными ни были бы правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений – мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохранится. Мы все будем работать над тем, чтобы его защитить. Другой путь, безусловно, чреват глобальными катастрофами практически для всего человечества.

Конечно, мировая система многообразна и сложна и при этом беспрецедентно взаимосвязанна. У каждого есть и свои объективные интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами других, это тоже очевидно. Но есть и чувство общей ответственности. Наконец, надеюсь, даже, собственно, не сомневаюсь в том, что есть и здравый смысл, стремление к безопасности.

Поэтому без системности мирового порядка не обойтись. Но нужна, безусловно, и гибкость и, добавлю, нелинейность, которая означала бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс исходя из реалий, что предполагает способность учитывать разные культурно-ценностные системы, необходимость действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только так можно эффективно разрешать задачи на глобальном и региональном да и национальном уровне.

И такие примеры у нас перед глазами. Те из вас, кто присутствовал на заседании Валдайского клуба в 2015 году, наверное, помнят: практически в те дни было принято решение о начале российской операции в Сирии. Скажу прямо, далеко не все, в том числе эксперты, находившиеся тогда в зале, верили в то, что это может закончиться как-то позитивно. Наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопросы, зачем это нужно, спрашивали, есть ли у нас понимание, в какое осиное гнездо мы полезли, а некоторые зарубежные партнёры, я имею в виду, конечно, не присутствующих экспертов, а просто зарубежных партнёров, с которыми мы работаем на международной арене, ещё и, честно говоря, пытались мешать, противодействовать.

Но я хочу обратить ваше внимание на главное из того, что было сделано, и прежде всего, конечно, имею в виду, что было сделано для нашей страны, поскольку представляю её интересы. Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии террористическому интернационалу и предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас, кстати, нет визового режима, у нас прозрачные с ними границы, предотвратили инфильтрацию к нам сотен, а может быть, в дальнейшем тысяч вооружённых головорезов.

За несколько лет большая часть сирийской территории освобождена от террористов, уровень насилия кардинально снизился. Совместно с партнёрами по астанинскому формату, при поддержке ООН нам удалось запустить внутрисирийский политический процесс, наладить для этого тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и с Соединёнными Штатами. Уважаемые коллеги, согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу ещё несколько лет назад трудно было себе даже представить. Но сейчас это свершившийся факт, нам это удалось сделать.

И на наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов. Причём в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайнее, вынужденное исключение. Ведь в Сирии мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства, с настоящей – говорю это без всякого преувеличения – с настоящей террористической армией.

Порой кажется, что многие и новые, и хронические, старые проблемы, кризисы слишком запутанны, даже подход к ним не обозначен. Но, повторю, сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий. И на сирийском направлении Россия вместе с партнёрами – конечно, в одиночку мы не смогли бы этого сделать никогда, – именно с партнёрами, придерживаясь и следуя нормам международного права, уважая суверенитет, думая прежде всего о жизни, безопасности и интересах людей, всё-таки многое сделали.

Убеждён, именно на основе таких подходов можно решать и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии. Среди них, например, ситуация на Корейском полуострове, которая уже давно пребывала "в клинче".

В этой связи отмечу: как только Соединённые Штаты решились на прямой разговор с Корейской Народно-Демократической Республикой, причём без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорблений, риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование.

Конечно, мы понимаем и видим, что ещё много нерешённых проблем, впереди очень большой путь. Но всё-таки движение в правильном направлении есть. Тут нужно отдать должное и смелости, способности к неординарным шагам Президента Трампа. Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали её не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть "демаркационную линию" непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс.

Повторю ещё раз: именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы. Такие как, например, палестино-израильский, афганский, ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

В этой связи хочу напомнить, что именно в такой логике Россия в июле текущего года представила Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Думаю, что с учётом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе идея более чем актуальная до сих пор.

Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую помимо стран Залива на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства.

Уважаемые участники встречи!

Основой для выстраивания равноправных, направленных в будущее политических отношений, в том числе между азиатскими странами, безусловно, является экономическое партнёрство, которое открывает реальные перспективы для устойчивого и долгосрочного развития всех.

В качестве примера приведу транспортную взаимосвязанность. Без создания современной автомобильной, морской, железнодорожной инфраструктуры невозможно развивать торговлю, промышленную кооперацию, налаживать взаимные обмены в любых других сферах. Необходимо вместе подумать, как нам ускорить формирование такого евразийского транспортного каркаса, настоящей сети широтных и меридианных торговых маршрутов.

Безусловно, Россия открыта для такой совместной работы и уже реализует здесь целый ряд совместных проектов. Один из них – торговый маршрут Север – Юг, пройдёт через нашу территорию из стран Европы через Каспийский регион в центральноазиатские государства, Иран и Индию. Другой – Европа – Западный Китай, соединит российские порты на Балтике с портами Жёлтого моря.

Ещё один перспективный маршрут – Арктика – Сибирь – Азия. Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь – центр Евразии – соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов. Чтобы реализовать эту идею, сформировать недостающие звенья, мы намерены ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта – это на самом севере России, на полуострове Ямал, – реализацию всего комплекса проектов "Северный широтный ход" намерены ускорить и завершить, а также строительство железнодорожной магистрали Курагино – Кызыл, это Республика Тыва на востоке Российской Федерации, с последующим её выходом на железнодорожную сеть Монголии, Китая и других государств региона. Готовы работать по этой инициативе, имеющей общеевразийское значение, со всеми заинтересованными партнёрами.

На наш взгляд, трансграничные, транснациональные транспортные артерии служат ключом, стимулом к выстраиванию отношений, основанных не только на естественной конкуренции, но и, что очень важно, на солидарности. Потому что, если не будет политической или экономической стабильности в одной из стран, через которую проходит маршрут, не заработает и вся цепочка. И поэтому соседи естественным образом должны стремиться к процветанию друг друга.

Именно руководствуясь принципами совместного, общего прогресса вместе с партнёрами мы строим Евразийский экономический союз. Это интеграционное объединение основано на равноправии, прагматизме, учёте интересов друг друга. При этом наш союз – это не закрытый рынок.

ЕврАзЭС активно развивает международные связи. Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом; только что, буквально на днях, подписали соответствующий, такой же договор с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном. Ведутся переговоры с Израилем и Египтом, вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Стартовала и реализация программы сотрудничества между Евразийской комиссией и АСЕАН на 2019–2020 годы.

Все эти договорённости важны для формирования большого евразийского партнёрства с потенциальным участием стран ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН и ряда других государств.

Одной из "несущих опор" большой Евразии призвано стать сопряжение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Мы договорились с нашими китайскими друзьями об активизации этой работы.

Приводя все эти примеры, хочу подчеркнуть очень простую и, на мой взгляд, очевидную мысль, а именно: построение такого типа отношений между государствами, основанного на прагматизме, учёте интересов друг друга, – это не благие пожелания и мечты, не вопрос отдалённого будущего. Оно возможно и, более того, реализуется прямо сейчас.

Уважаемые коллеги!

Россия с самого начала, кстати говоря, её создания, формирования – это многонациональная, многоконфессиональная страна. В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила единство, что очень важно, – единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим.

Для нас очевидно, что многообразие внутри государства – это норма. А она учит и терпению, и терпимости в подлинном смысле этих слов – как способность понять и принять разные точки зрения, традиции, уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы. Думаем, что этот наш опыт может быть полезен многим нашим партнёрам.

Если говорить о мире в целом, то, поскольку все государства, безусловно, разные, единообразие, универсализация невозможны по определению. Нужна система, при которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга и при этом сохраняют и подчёркивают свои особенности и различия.

В XIX веке применительно к дипломатии был так образ… Здесь коллеги мои – хорошие дипломаты, у нас сегодня в этом смысле, можно сказать, мне подсказал наш министр иностранных дел, можно сказать, день МГИМО, потому что среди моих коллег Президент Казахстана и Президент Азербайджана – выпускники МГИМО, а два других коллеги – Президент Дутерте и Король Иордании – почётные профессора университета [МГИМО], который у нас традиционно, изначально является ведущим вузом в сфере подготовки кадров для дипломатической службы.

Так вот в своё время говорили в XIX веке о "концерте великих держав". Сегодня пришло время поговорить о глобальном "концерте" моделей развития, интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы "музыка" исполнялась без фальши, без какофонии, а наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнение и интересы всех участников международной жизни. Повторю: именно между самостоятельными, суверенными государствами могут выстраиваться по настоящему взаимоуважительные, прагматичные, а значит – предсказуемые и прочные отношения.

Россия искренне привержена таким подходам и реализует позитивную повестку дня. Мы выступаем за неукоснительное соблюдение международного права, укрепление взаимного доверия и уважения. Строим межгосударственные отношения, общение на справедливых, демократических началах с упором на положения Устава ООН.

Наша страна сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами. Мы действуем в пользу создания – в том числе и в Азии – системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе.

К слову, через три недели здесь же, в Сочи, состоится саммит Россия–Африка, в ходе которого мы готовы предложить африканским коллегам, друзьям обширную повестку равноправного взаимодействия, охватывающую самые разные сферы: экономику, энергетику, транспорт, образование и экологию.

И в заключение небольшое отвлечение от темы, но всё равно связанная с нашей основной темой история. Вот о чём хочу сказать: почти двадцать лет назад, накануне наступления 2000 года, вышла моя статья, она называлась "Россия на рубеже тысячелетий". Сделанный в ней тогда анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности.

Россия действительно пережила в 90-е годы ХХ века один из самых трудных периодов своей истории. Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы ещё и подверглись агрессии со стороны международного терроризма. Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны – развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своём люди её чувствовали.

Мы тогда могли, конечно, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты.

За эти двадцать лет что-то наверняка можно было сделать иначе, лучше. Но мы получили уникальный опыт, и, думаю, он востребован в мире. Мы с коллегами, перед тем как войти в этот зал, говорили и обсуждали одну из важнейших проблем – терроризм.

У нас ещё действительно много нерешённых проблем в России. Вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты. Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка. Уверен, так будет и дальше. Особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе.

Большое спасибо вам за внимание.

Х Х Х

Модератор: Уважаемые коллеги, предоставляя слово нашим гостям, мы идем как бы с Запада на Восток - чтобы понятен был принцип, по которому мы предоставляем слово. Сейчас слово предоставляется следующему спикеру - Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева

-Уважаемый Владимир Владимирович.

Уважаемые главы государств.

Уважаемые дамы и господа.

В первую очередь, хотел бы выразить глубокую благодарность Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в очередном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Хотел бы отметить, что в Азербайджане с большим интересом наблюдают за деятельностью клуба. Он трансформировался в одну из важнейших международных площадок, где обсуждаются актуальные вопросы современного мира и даются рекомендации для углубления сотрудничества.

Я с большим интересом слушал выступление Владимира Владимировича, с ним согласен во всем. Единственное, что он не сказал, говоря о ситуации, которая сложилась в России на рубеже тысячелетия – это то, что главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является фактор Владимира Путина. Это правда, это должны знать все. Именно благодаря его мужеству, решительности, мудрости, патриотизму Россия вышла из тяжелейших испытаний и сегодня является ведущей мировой державой.

Сегодня у нас состоялась встреча с Владимиром Владимировичем. Наши встречи носят регулярный характер, и даже небольшой перерыв в несколько месяцев уже воспринимается нами как пауза. Отношения между нашими странами имеют стратегическое значение. Мы неслучайно называем друг друга стратегическими партнерами. Сегодня мы прошлись по очень обширной повестке дня двусторонних отношений и наметили пути дальнейшего взаимодействия. Между нашими странами существует очень активный политический диалог. Регулярные встречи глав государств и других официальных лиц способствуют углублению нашего сотрудничества. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций, традиционно поддерживая друг друга в самых важных и насущных вопросах. На июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где обсуждался вопрос о возвращении России в эту организацию, азербайджанская делегация в полном составе выступила и проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, и хотел бы поздравить наших коллег с тем, что это произошло.

Существует положительная динамика развития торгово-экономических отношений. Мы с каждым годом наращиваем товарооборот. Это делать все сложнее, потому что в прошлом году где-то мы говорим о примерно 20-процентном росте, в этом году еще больше. Определение приоритетных направлений сотрудничества в рамках пяти "дорожных карт", безусловно, приведет к дальнейшему наращиванию торговых отношений. В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Азербайджанские инвестиции в Россию в размере 1,2 миллиарда долларов, российские в Азербайджан – 4,6 миллиарда. Мы здесь отстаем, но есть здесь объективные причины. Также хотел бы отметить, что нам в деле индустриализации очень помогают российские банки, которые выделили кредиты на почти миллиард долларов под проекты в реальном секторе экономики.

Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют 5 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда уже реализованы. Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении.

Также одним из важных направлений нашего сотрудничества является транспортная сфера. В 2018 году по коридору Север-Юг было транспортировано в 8 раз больше грузов, чем в предыдущий год. Объемы пока небольшие, но динамика впечатляющая. Также хотел бы отметить, что заработал коридор Север-Запад. Грузы из России через территорию Азербайджана направляются не только в южном направлении, но и в западном. Во многом благодаря тому, что мы согласовали тарифную политику, и благодаря тому, что в Азербайджане за последнее время были вложены большие инвестиции в современную транспортную инфраструктуру.

Один показатель наших отношений ярче всего говорит о духе и характере отношений не только между странами, но и между народами. В прошлом году 880 тысяч россиян посетили Азербайджан. В этом году их количество уже больше. И не секрет, что туристы едут не только посмотреть достопримечательности и попробовать национальную кухню, они едут туда, где им безопасно, комфортно, где они чувствуют себя как дома. Думаю, это как раз тот случай, который и говорит о стремительном росте туризма.

Большие достижения хотел бы отметить в сфере образования. В Азербайджане действуют уже много лет филиал МГУ, а также филиал Первого Московского государственного медицинского университета. Во всех государственных вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке. Всего 25 тысяч студентов в нашей стране обучаются на русском языке, 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением.

Одной из тем постоянных дискуссий является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая имеет мандат на посредничество. Должен отметить, что на протяжении более 25 лет Нагорный Карабах и другие 7 районов Азербайджана находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. В советское время была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Должен сказать, что в связи с конфликтом существует достаточно широкий разброс мнений, зачастую не отражающий реалии. Так вот, для того, чтобы внести ясность, должен сказать, что в 1921 году решение Кавказского бюро было дословно "оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана", а не передать, как это зачастую интерпретирует армянская сторона. До начала конфликта в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР проживало азербайджанское и армянское население в пропорции 25 на 75 процентов. В результате конфликта все азербайджанское население из Нагорного Карабаха, а также из 7 других районов Азербайджана было изгнано. Иными словами, была проведена этническая чистка.

И на сегодняшний день на оккупированных территориях азербайджанского населения нет, и оккупированные территории, большая их часть - это выжженная, разрушенная земля, разрушенные дома, школы, общественные здания. В результате конфликта Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой. Более 700 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, плюс 250 тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны со своих исторических земель на территории современной Армении.

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий. Более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу имплементации принятых решений. Совет Безопасности ООН – высший международный орган, и если в течение более 25 лет решения, принятые Советом Безопасности, не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации.

Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации имплементаций резолюций. Иной раз они выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий, в нашем же случае резолюции остаются на бумаге.

Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Должен сказать, что последнее время премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами.

Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, признанной всем миром, возврате беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует резолюциям Совета Безопасности и Хельсинкскому заключительному акту.

Должен сказать, что военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается и сегодня. Вчера армянским снайпером был убит мирный житель, житель Газахского района, находящегося вдали от зоны конфликта, на границе Армении с Азербайджаном. Также должен сказать, что во время военной провокации в апреле 2016 года 6 мирных жителей Азербайджана, включая ребенка, девочку, были убиты.

Также хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер министра Армении, удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно: "Карабах – часть Армении, и точка". Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак.

Несмотря на оккупацию, гуманитарную катастрофу начала 1990-х годов, когда каждый восьмой в нашей стране был беженцем, Азербайджан прошел большой путь развития, созидания. За исключением первых лет независимости, когда в стране правил марионеточный антинародный продажный режим Народного фронта, 26 лет Азербайджан живет в стабильной обстановке, и главная заслуга принадлежит Президенту Гейдару Алиеву, которому удалось предотвратить гражданскую войну, остановить оккупацию, преодолеть хаос, разруху и поставить Азербайджан на путь созидания. Таким образом, в течение 26 лет азербайджанский народ живет в условиях стабильности и развития.

Укрепляются международные позиции нашей страны. Одним из индикаторов того является избрание несколько лет назад нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН, за которую проголосовало 155 государств. Это было не просто, нам потребовалось 3 дня и 16 туров. Но справедливость восторжествовала. Также хотел бы отметить, что большую поддержку нам оказала Российская Федерация и все другие 154 страны.

Нас радует, что Баку уже не первый год выбран местом проведения встреч высшего военного командования России и НАТО. Тем самым мы рассматриваем это как выражение доверия к нам. В этом месяце, в конце, в Баку пройдет Саммит Движения неприсоединения, и Азербайджан на три года станет председателем в этой организации.

Помимо международной повестки дня, конечно, мы в основном концентрируемся на внутренних проблемах, связанных с экономическим ростом. И в данном направлении за последние годы были достигнуты большие результаты. Азербайджан – страна с низким внешним государственным долгом. По этому показателю мы находимся на 9-м месте, внешний долг составляет 17 процентов от ВВП. Для справки скажу, что Россия находится на 6-м месте. Мы не конкуренты, но всегда ориентируемся на лучшие результаты.

Большая работа была проведена по снижению бедности, которая с 2003 года сократилась с 49 до 5 процентов. Также экономический рост позволяет решать социальные проблемы, в этом году минимальная зарплата выросла почти в 2 раза, минимальная пенсия - на 70 процентов. Мы инвестируем в современные технологии, около 80 процентов нашего населения являются пользователями интернета. Азербайджан - страна с тремя спутниками, два – телекоммуникационных, один - по наблюдению за поверхностью земли.

И в результате хотел бы сказать и поддержать тезис Владимира Владимировича о том, что транспортные проекты не только способствуют увеличению торговли, но и служат мостом между народами в данном направлении. Проекты Север-Юг и Восток-Запад, которые проходят через нашу страну, - именно шаги, проекты в том направлении, когда расширяется международное сотрудничество и сокращаются риски.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Выступившие на сессии Король Иордании Абдалла II, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте коснулись значения Международного клуба "Валдай", говорили о возрастающей роли азиатского региона в мире, порождённых терроризмом угрозах, происходящих в мире глобальных политических и экономических процессах.

Затем Президент Ильхам Алиев и участники мероприятия ответили на вопросы.

-Вопрос к Президенту Алиеву. Интеграционные проекты в сфере экономики с участием наших стран, в том числе торговый маршрут Север-Юг, упомянутый Вами транспортный коридор Север-Запад создают уникальные предпосылки для создания региональной безопасности. Как из Баку видятся параметры такой системы? В какой степени ее построению способствуют российско-азербайджанские связи в сфере безопасности?

-Безусловно, эти вопросы взаимосвязаны. Я сказал в своих комментариях о том, что транспортные проекты не только создают возможности для грузоотправителей или же дополнительные возможности получать доходы для транзитных стран, они делают страны взаимозависимыми. Любая транзитная страна должна иметь хорошие отношения со своими соседями, иначе этот транзит просто не состоится. И что касается Азербайджана, мы давно инвестируем как, собственно, в создание современной транспортной инфраструктуры, так и в создание атмосферы доверия в нашем регионе. Думаю, что общими усилиями стран-партнеров нам удалось создать уникальный формат сотрудничества, который сегодня служит делу повышения благосостояния наших народов, а также делу укрепления безопасности. Взаимозависимость и взаимодополняемость, считаю, в международной практике является одним из факторов стабильности и безопасности в целом.

Азербайджан инвестировал в транспортную инфраструктуру значительные средства. Нами введен в строй крупнейший торговый порт недалеко от Баку. Также железные дороги соединяют нас с тремя нашими соседями. Автодороги также способствуют увеличению грузопотока. Географическое расположение – оно, естественно, зависит от геополитической ситуации, оно может быть и со знаком плюс, и со знаком минус. Думаю, задача каждого правительства трансформировать его географию в позитив. Думаю, нас это удалось. Азербайджан - активный участник проекта "Один пояс, один путь" и принимал участие как единственная страна Южного Кавказа в конференции в Пекине в этом апреле. Также мы важный партнер проекта Север-Юг. Азербайджан – единственная страна, которая участвует как в коридоре Восток-Запад, так и Север-Юг. Я сегодня сказал, что также мы рады тому, что уже заработал коридор Север-Запад. Таким образом, эти проекты, естественно, будут способствовать укреплению региональной безопасности.

Что касается второй части вашего вопроса, как отношения между Россией и Азербайджаном способствуют укреплению безопасности, думаю, достаточно посмотреть на наш регион, чтобы увидеть, что в бушующем море столкновений, хаоса, гражданских войн, конфликтов, религиозного экстремизма Россия и Азербайджан являются странами со стабильной общественно-политической ситуацией и странами, которые взаимодействуют, в том числе в борьбе против международного терроризма, экстремизма. И Россия, и Азербайджан – это кавказские страны. Естественно, нас объединяет Кавказ. Нас объединяет Каспий. Должен отметить, что большую роль в деле укрепления безопасности и сотрудничества сыграло подписание Конвенции об урегулировании правового статуса Каспийского моря в августе прошлого года в Актау. Таким образом, российско-азербайджанские отношения уже давно вышли за рамки двусторонних, являются важным фактором стабильности в нашем регионе.

Х Х Х

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос эксперта Французского института международных отношений Татьяны Костуевой-Жан об экологии, попросил Президента Ильхама Алиева также выразить отношение к данной проблеме:

-Вообще, экологические вопросы, наверное, всех волнуют, может, действительно выскажетесь, Ильхам Гейдарович?

- Я поддерживаю полностью тезисы Владимира Владимировича. Со своей бы стороны хотел сказать, что в Азербайджане также для производства электроэнергии мы используем газ и гидроресурсы. И в этом плане тоже мы выполняем обязательства по выбросам. Тема носит глобальный характер, и, конечно же, главное, решающее слово должны сказать те страны, которые являются главными "вкладчиками", если можно так сказать, в потепление климата. Наша страна территориально небольшая, по населению тоже, поэтому мы не влияем серьезно на глобальные процессы. Но как ответственный член международного сообщества со своей стороны предпринимаем необходимые меры для того, чтобы улучшать экологическую ситуацию как в нашей стране, так и в регионе Каспия. Потому что это касается не только нас, но и других прибрежных стран, так и в регионе в целом.

Затем состоялась неформальная встреча глав государств с участниками XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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