Президент Ильхам Алиев: Понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует.

Об этом, в частности, во время выступления на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Одной из тем постоянных дискуссий является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая имеет мандат на посредничество. Должен отметить, что на протяжении более 25 лет Нагорный Карабах и другие 7 районов Азербайджана находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. В советское время была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Должен сказать, что в связи с конфликтом существует достаточно широкий разброс мнений, зачастую не отражающий реалии. Так вот, для того, чтобы внести ясность, должен сказать, что в 1921 году решение Кавказского бюро было дословно "оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана", а не передать, как это зачастую интерпретирует армянская сторона. До начала конфликта в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР проживало азербайджанское и армянское население в пропорции 25 на 75 процентов. В результате конфликта все азербайджанское население из Нагорного Карабаха, а также из 7 других районов Азербайджана было изгнано. Иными словами, была проведена этническая чистка.

И на сегодняшний день на оккупированных территориях азербайджанского населения нет, и оккупированные территории, большая их часть - это выжженная, разрушенная земля, разрушенные дома, школы, общественные здания. В результате конфликта Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой. Более 700 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, плюс 250 тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны со своих исторических земель на территории современной Армении.

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий. Более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу имплементации принятых решений. Совет Безопасности ООН – высший международный орган, и если в течение более 25 лет решения, принятые Советом Безопасности, не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации имплементаций резолюций. Иной раз они выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий, в нашем же случае резолюции остаются на бумаге.

Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Должен сказать, что последнее время премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами.

Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, признанной всем миром, возврате беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует резолюциям Совета Безопасности и Хельсинкскому заключительному акту.

Должен сказать, что военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается и сегодня. Вчера армянским снайпером был убит мирный житель, житель Газахского района, находящегося вдали от зоны конфликта, на границе Армении с Азербайджаном. Также должен сказать, что во время военной провокации в апреле 2016 года 6 мирных жителей Азербайджана, включая ребенка, девочку, были убиты. Также хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер министра Армении, удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно: "Карабах – часть Армении, и точка". Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак.

Несмотря на оккупацию, гуманитарную катастрофу начала 1990-х годов, когда каждый восьмой в нашей стране был беженцем, Азербайджан прошел большой путь развития, созидания. За исключением первых лет независимости, когда в стране правил марионеточный антинародный продажный режим Народного фронта, 26 лет Азербайджан живет в стабильной обстановке, и главная заслуга принадлежит Президенту Гейдару Алиеву, которому удалось предотвратить гражданскую войну, остановить оккупацию, преодолеть хаос, разруху и поставить Азербайджан на путь созидания. Таким образом, в течение 26 лет азербайджанский народ живет в условиях стабильности и развития. Укрепляются международные позиции нашей страны. Одним из индикаторов того является избрание несколько лет назад нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН, за которую проголосовало 155 государств. Это было не просто, нам потребовалось 3 дня и 16 туров. Но справедливость восторжествовала. Также хотел бы отметить, что большую поддержку нам оказала Российская Федерация и все другие 154 страны", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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