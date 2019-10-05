Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Профессия учителя одна из самых уважаемых

5 октября 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня поздравила азербайджанских учителей с пятым октября - Всемирным днем учителя.

Как сообщает Trend, в поздравлении, размещенном на странице Первого вице-президента в Инстаграм, говорится: «Дорогие наши учителя, сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником - Всемирным днем учителя. Профессия учителя одна из самых уважаемых. Именно от вас, от вашего высокого профессионализма во многом зависит становление молодого поколения. Наверняка все с особой теплотой и благодарностью вспоминают яркие и насыщенные школьные и студенческие годы, своих замечательных педагогов и наставников. Только по прошествии многих лет можно по достоинству оценить ваши мудрость и терпение. Благодарю вас за вашу любовь к детям, за ваш ответственный труд.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов».

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Профессия учителя одна из самых уважаемых
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Профессия учителя одна из самых уважаемых
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