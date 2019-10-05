Галина Ниязова: Азербайджан и Россия тесно задействованы в сфере образования и гуманитарной области

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Россия тесно задействованы в сфере образования и гуманитарной области. Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПБГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

По ее словам, Азербайджан - это та страна, которая на своем примере демонстрирует наиболее бережное сохранение и развитие русского языка на всем постсоветском пространстве.

«На это указывает статистика по изучению русского языка в Азербайджане. Более чем в 300 средних школах Азербайджана изучается русский язык, преподавание на нем ведется в высших учебных заведениях страны. Это очень высокие показатели, и разумеется, данный факт имеет позитивный отклик в России. В то же время ежегодно увеличивается число азербайджанских студентов в вузах России», - заявила преподаватель российского вуза

Ниязова отметила, что Азербайджан с момента провозглашения независимости зарекомендовал себя как государство, проводящее политику суверенитета, на основе своих национальных интересов.

«Взвешенная внутренняя и внешняя политика, проводимая руководством страны, стремление сохранить собственные традиции в эпоху повсеместной глобализации, в сочетании с толерантным отношением к культурным веяниям извне, вызывает желание ведущих мировых держав сотрудничать с Азербайджаном. Как следствие дальновидной политики государства, Азербайджан занял достойное место на мировой политической арене. При этом статус светского мусульманского государства открыл возможности для страны выступать в качестве связующего звена между Востоком и Западом.

Азербайджан, благодаря природным ресурсам и заключенному на их основе "Контракту века", добился большего, чем любая другая из бывших союзных республик. Очевидным является тот факт, что без участия Азербайджана в регионе ни один проект невозможен - ни энергетический, ни транспортный, ни внешнеполитический», - заявила Ниязова.

По ее словам, двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном на протяжении многих десятилетий динамично развиваются, очевидно, не только на уровне взаимодействия глав двух государств, но и народов.

«Добрососедские связи привели к тому, что сегодня имеются хорошие результаты в сфере сотрудничества, торговоэкономической, культурной, гуманитарной областях, военно-технической сфере. Полагаю, что имеющийся потенциал наших стран будет увеличиваться и расширяться и в будущем, что положительно отразится на реализации совместных проектов, направленных на развитие региона», - заявила политолог.

Ниязова отметила, что укрепление дружественного диалога между Россией и Азербайджаном - результат серьезной дипломатической работы, проводимой на двустороннем межгосударственном уровне, на протяжении многих лет сотрудничества.

По мнению российского аналитика, крайне важно, что страны выстраивают отношения исключительно в плоскости доверия и уважения, так как именно таким образом можно беспрепятственно укреплять партнерский диалог и расширять сферы взаимодействия.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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