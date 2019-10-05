Встреча президентов на полях Валдайского клуба придаст позитивный импульс сотрудничеству Азербайджана и России

5 октября 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Основу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией составляют, прежде всего, доверительные отношения между Президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Этот факт внес позитивный импульс в развитие связей между нашими странами, которые имеют схожую многовековую историю, общность взглядов и интересов.

Закономерно, что в период, когда решаются судьбоносные проблемы мира, страны, имеющие близкие точки зрения, должны теснее сотрудничать. Азербайджан и Россия — страны с общей историей, наличием влиятельных диаспор, отсутствием языкового барьера. Азербайджан, как и Россия — многонациональная, многоконфессиональная, многоязычная и мультикультурная страна, азербайджанское общество, как и российское, толерантное, где с уважением относятся не только к исламским ценностям и религии, но и христианству и иудаизму. В этом контексте встреча в Сочи лидеров двух стран, имела большую значимость для усиления партнерского диалога и углубления двусторонних связей во многих важных сферах взаимодействия.

Несомненно, это был диалог двух сильных лидеров, ответственных за свою страну и проблемы всего региона.

Благодаря доверию между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, несмотря на попытки, как внешних, так и внутренних сил внести раскол в российско-азербайджанские отношения, сотрудничество между нашими странами приобрело характер стратегического партнерства.

Сегодня, как следствие этого фактора, наши страны эффективно взаимодействуют в политической и экономической, гуманитарной сферах, в области транспортных и информационных коммуникаций, энергетике. Параллельно, Азербайджан и Россия активно задействованы в реализации крупных, инвестиционных, инфраструктурных проектов.

Таким образом, в основе поступательного вектора двустороннего сотрудничества лежат договоренности Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, а их встреча на полях Валдайского клуба в Сочи придала новый позитивный импульс развитию связей между нашими странами.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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