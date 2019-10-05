Али Ахмедов: В рядах ПЕА сплотились патриоты, здоровые, интеллектуальные молодые люди

БАКУ/Trend/ - Организация таких курсов очень полезна для молодежи. Цель заключается в том, чтобы молодые активные члены партии "Ени Азербайджан", пройдя курсы, расширили свои политические знания и мировоззрение, получили политическую практику и навыки, необходимые для тесного участия в общественно-политической жизни Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, выступая на курсах, организованных по тематике "Место и роль партии "Ени Азербайджан" в создании и формировании политической системы в Азербайджане".

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