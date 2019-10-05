Али Ахмедов: Провокационное заявление Пашиняна в пух и прах разнесено жестким и решительным заявлением Президента Ильхама Алиева

5 октября 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Провокационное и безумное заявление премьера Армении Пашиняна было в пух и прах разнесено жестким и решительным заявлением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Карабах — это Азербайджан! С этой логикой, подтвержденной историей, признанной международным правом и сообществом невозможно не согласиться.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что Карабах — это Азербайджан, он принадлежит народу Азербайджана, и эту принадлежность не изменить заявлениями таких как Пашинян.

"Этого не допустит народ Азербайджана, его армия и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Авантюрному высказыванию было противопоставлено справедливое и жесткое заявление. Решимость нашего народа и мощь армии положат конец их оккупационной политике ", - сказал Ахмедов.

Отметим, что третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в городе Сочи Российской Федерации Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Карабах является исторической, исконно азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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