Али Ахмедов: В рядах ПЕА сплотились патриоты, здоровые, интеллектуальные молодые люди (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:14)

БАКУ/Trend/ - Организация таких курсов очень полезна для молодежи. Цель заключается в том, чтобы молодые активные члены партии "Ени Азербайджан", пройдя курсы, расширили свои политические знания и мировоззрение, получили политическую практику и навыки, необходимые для тесного участия в общественно-политической жизни Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, выступая на курсах, организованных по тематике "Место и роль партии "Ени Азербайджан" в создании и формировании политической системы в Азербайджане".

Али Ахмедов сообщил, что в рядах партии сплотились патриоты, здоровые, интеллектуальные молодые люди. Он отметил, что партия на 40 процентов состоит из молодежи и это большая политическая мощь. Вхождение молодежи в ряды ПЕА связано с тем, что они связали свою судьбу с идеями Гейдара Алиева, поддерживают политику Президента Ильхама Алиева, считает вице-премьер.

“Вы – молодые и активные члены партии «Ени Азербайджан». Особо хочу отметить вашу роль и в текущей деятельности, и в будущем развитии нашей партии. Мы хотим, чтобы вы развивались как молодое поколение, имели в будущем еще более высокие возможности для осуществления функций партии. В целом, близко участвовали в общественно-политической жизни Азербайджана. В частности, вы должны повышать политические знания. Везде в мире при партиях проводятся такие курсы. Цель курсов заключается в том, чтоб посредством политических партий сформировать опытных молодых политиков для политической жизни общества. Это и есть наша цель», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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