Сиявуш Новрузов: Азербайджан в качестве лидера региона играет ведущую роль в текущих в нем процессах (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 14:13)

БАКУ/Trend/ - Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигает больших успехов.

Об этом в субботу сказал Trend, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

По его словам, Азербайджан проводит независимую политику и не действует под диктовку других государств или международных организаций.

«Напротив, Азербайджан в качестве лидера региона играет ведущую роль в текущих в нем процессах. В то же время, Азербайджан является одной из основных стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы. Одним словом, осуществляемая Президентом Азербайджана политика еще больше усиливает страну. А заявление главы государства в связи с Нагорно-карабахским конфликтом в Сочи – послание всему миру», - сказал Сиявуш Новрузов.

Он сообщил, что активисты ПЕА должны серьезно пропагандировать среди людей проделанные работы. Депутат сказал, что ПЕА имеет около восьми тысяч первичных территориальных организаций, ее сплоченные члены находятся в непосредственной связи с гражданами, а также отметил важность усиления агитационной работы.

“Потому что, враждебные Азербайджану круги проводят кампанию очернения против страны. В двух случаях можно довести до людей информацию. В первом случае напрямую, во втором – через социальные сети. С этой точки зрения социальные сети уже впереди. Есть лица, которые используя эти возможности пытаются посеять в обществе разлад. За ними стоят некоторые внешние круги. В ряду, финансирующих этих людей, особое место занимает армянское лобби. Некоторые азербайджанские мигранты за границей пытаются навести тень на проводимые в стране реформы, работы по благоустройству и строительству. Они заняты распространением ложной информации. Во время армянской провокации в ходе игры «Карабаха» в Люксембурге они даже голоса не подали, не протестовали по поводу этой провокации, потому что финансируются армянским лобби», - сказал Сиявуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.