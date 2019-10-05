Азербайджан и Россия — важный тандем сотрудничества как в региональной, так и международной плоскости— политолог (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:36)

БАКУ/Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию еще раз доказал, что сотрудничество между двумя странами идет на высоком уровне.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Натиг Мири.

Он отметил, что высокая значимость Россия для Азербайджана эквивалентна важности Азербайджана для России.

"Этот визит еще раз продемонстрировал, какой устойчивой страной является Азербайджан. Например, Армения, даже в последний период власти Саргсяна, двояко относилась к России. А это время от времени раздражало президента России. Сегодня та же политика продолжается и в период правления Пашиняна. Поэтому, двурушнической лицемерной политике Армении Россия противопоставила фактор государства Азербайджан, являющегося стабильным, непоколебимым и верным партнером. Мне кажется, что это имеет большое значение. Это вопрос нужно развивать в политологии, медиа-пространстве России. Потому, что до сегодняшнего дня Азербайджан в отношении какого-либо государства, в частности России, никогда не совершал поступков, перечеркивающих политику добрососедства. И на этой встрече данный аспект ярко проявился", - сказал Натиг Мири.

Он добавил, что Азербайджан еще раз продемонстрировал важнейшую стратегическую роль в регионе.

«Стало понятно, что если Россия захочет показать свой стратегический вес в регионе, то это будет невозможно без Азербайджана. То есть в этом регионе невозможно решить какую-то проблему без Азербайджана. Азербайджан и Россия образуют важный тандем сотрудничества как в региональной, так и международной плоскости», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в целом визит Президента Азербайджана в Россию и, в частности, встреча в клубе «Валдай» имеет стратегическое значение.

«Встреча было важной и значимой, раскрыла положительное течение в развитии российско-азербайджанского сотрудничества по восходящей линии. Что касается сотрудничества в экономической и военной сферах, Россия ведь большой сосед Азербайджана. Азербайджан всегда придавал большое значение сотрудничеству с Россией», - подытожил Натиг Мири.

(Автор: Самир Али. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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