Азербайджан и Россия — важный тандем сотрудничества как в региональной, так и международной плоскости— политолог (версия 2)

5 октября 2019 16:00 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:36)

БАКУ/Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию еще раз доказал, что сотрудничество между двумя странами идет на высоком уровне.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Натиг Мири.

Он отметил, что высокая значимость Россия для Азербайджана эквивалентна важности Азербайджана для России.

"Этот визит еще раз продемонстрировал, какой устойчивой страной является Азербайджан. Например, Армения, даже в последний период власти Саргсяна, двояко относилась к России. А это время от времени раздражало президента России. Сегодня та же политика продолжается и в период правления Пашиняна. Поэтому, двурушнической лицемерной политике Армении Россия противопоставила фактор государства Азербайджан, являющегося стабильным, непоколебимым и верным партнером. Мне кажется, что это имеет большое значение. Это вопрос нужно развивать в политологии, медиа-пространстве России. Потому, что до сегодняшнего дня Азербайджан в отношении какого-либо государства, в частности России, никогда не совершал поступков, перечеркивающих политику добрососедства. И на этой встрече данный аспект ярко проявился", - сказал Натиг Мири.

Он добавил, что Азербайджан еще раз продемонстрировал важнейшую стратегическую роль в регионе.

«Стало понятно, что если Россия захочет показать свой стратегический вес в регионе, то это будет невозможно без Азербайджана. То есть в этом регионе невозможно решить какую-то проблему без Азербайджана. Азербайджан и Россия образуют важный тандем сотрудничества как в региональной, так и международной плоскости», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в целом визит Президента Азербайджана в Россию и, в частности, встреча в клубе «Валдай» имеет стратегическое значение.

«Встреча было важной и значимой, раскрыла положительное течение в развитии российско-азербайджанского сотрудничества по восходящей линии. Что касается сотрудничества в экономической и военной сферах, Россия ведь большой сосед Азербайджана. Азербайджан всегда придавал большое значение сотрудничеству с Россией», - подытожил Натиг Мири.

(Автор: Самир Али. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российская нефтяная компания готовит совместные проекты с Узбекистаном
Энергетика 16:14
Евгений Михайлов: Москва продолжит военно-техническое сотрудничество с Баку, вопреки недовольству Еревана
Точка зрения 14:54
Встреча президентов на полях Валдайского клуба придаст позитивный импульс сотрудничеству Азербайджана и России
Политика 13:50
Азербайджан и Россия — важный тандем сотрудничества как в региональной, так и международной плоскости— политолог
Политика 13:36
Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по нарастающей динамике — Лейла Абдуллаева
Политика 13:11
Галина Ниязова: Азербайджан и Россия тесно задействованы в сфере образования и гуманитарной области
Политика 12:23
Лента новостей
Карабахская школа мугама. 130-летие Сеида Шушинского отмечено в Горадизе (ФОТО)
Культура 16:48
В Азербайджане изменились правила регистрации обращений в службу 102 МВД
Общество 16:45
Российская нефтяная компания готовит совместные проекты с Узбекистаном
Энергетика 16:14
Назначен глава коневодческого объединения Туркменистана
Туркменистан 16:14
Япония заинтересована в импорте плодоовощной продукции Узбекистана
Бизнес 16:03
Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
Культура 15:55
Туркменистан обсудил с ООН положения Конвенции по правам человека
Туркменистан 15:40
Биржевые цены на сниженный газ в Узбекистане снижаются
Бизнес 15:38
Али Ахмедов: Провокационное заявление Пашиняна в пух и прах разнесено жестким и решительным заявлением Президента Ильхама Алиева
Политика 15:24