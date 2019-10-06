Проанализировано состояние воинской дисциплины в Бакинском гарнизоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Учебном и Образовательном Центре Вооруженных Сил Азербайджана состоялось совещание по анализу состояния боевой подготовки и воинской дисциплины в Бакинском гарнизоне по итогам 3-го квартала 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

В мероприятии приняли участие командиры воинских частей, руководители специальных военно-учебных заведений, расположенных на территории гарнизона, и другие должностные лица.

В ходе совещания заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев выступил с докладом о проделанных работах на территории гарнизона и достигнутых успехах, а также довел до должностных лиц соответствующие указания в связи с повышением уровня боеготовности личного состава и воинской дисциплины.

Заместитель министра обороны особо подчеркнул, что слова Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева о том, что «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», высказанные на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, были восприняты в Азербайджанской Армии с большим воодушевлением.

Генерал-лейтенант поставил перед должностными лицами конкретные задачи по укреплению воинской дисциплины среди личного состава, усилению контроля за обеспечением проведения мероприятий по пожарной безопасности и противопожарных мероприятий, а также строгому выполнению личным составом мер безопасности в ходе практических занятий и учений, повышению профессионализма водительского состава и соблюдению правил дорожного движения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.