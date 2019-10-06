Аркадий Мамонтов: Неслучайно наш президент Владимир Путин дружит с Ильхамом Алиевым

БАКУ /Trend/ - Уровень информационного сотрудничества между Россией и Азербайджаном: насколько он соответствует потребностям российского и азербайджанского обществ, учитывая нынешние реалии на постсоветском пространстве?

Как передает Trend, на эту тему высказался азербайджанскому СМИ член Академии российского телевидения, один из самых известных российских журналистов, телеведущий, автор множества документальных фильмов Аркадий Мамонтов.

- Я считаю, что информационный обмен между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией крайне важен, но он оставляет желать лучшего.

- А чего не хватает?

- Нам, в России, конечно же, хотелось бы лучше знать, как живет сейчас современный Баку. Мне лично было бы интересно узнать, как сейчас развивается азербайджанский кинематограф. Что сейчас на слуху об Азербайджане (в России - ред.)? Это, прежде всего, ваш прекрасный Президент Ильхам Алиев, он - очень сильная фигура, политик с большой буквы. Неслучайно наш президент Владимир Путин дружит с Ильхамом Алиевым, общается на равных. Они, что называется, на одной волне. Другой момент: все знают о фестивале "Жара", который проходит в Баку летом. Ну, еще и вкуснейшие фрукты и овощи.

А мне было бы интересно, к примеру, увидеть документальный фильм о Баку, снятый азербайджанскими документалистами. Что стало с городом, как он изменился за годы независимости. Говорят, что Баку превратился в настоящую жемчужину Востока.

Было бы интересно узнать о том, как живут наши соотечественники. Кстати, я знаю, что большинство азербайджанцев говорят по-русски без акцента. Это здорово! Баку - интернациональный город, я был у вас в 90-х годах прошлого века. У меня остались приятные воспоминания. Так что, если бы на российском телевидении появились такие фильмы, то это было бы очень хорошо.

Раньше, при Советском Союзе была система документального кино, существовали союзные киностудии: в Баку, Киеве, Минске и т.д. И каждая республиканская киностудия предоставляла серию документальных фильмов о жизни республики. Люди были связаны друг с другом. Это воспитывало уважение к представителям других республик, интернационализм, уважение к обычаям и культуре друг друга. Не было напряженности, такой, как сейчас. Было бы интересно показать и русские фильмы о жизни в Москве, Новосибирске, Иркутске и так далее.

Нужен обмен между азербайджанскими и российскими телестудиями. Скажем, на азербайджанском канале проходит передача о России, а на российском - об Азербайджане.

- А если бы вас пригласили в Баку для реализации каких-то проектов, вы бы приехали?

- Конечно, с удовольствием. Вопрос только в согласовании даты (улыбается - ред.).

- Порой высказывается мнение, что для углубления информационного сотрудничества между Россией и Азербайджаном нужно создать какую-то серьезную медийную структуру, которая объединяла бы обе страны.

- Вы знаете, это же все решается на уровне руководства наших стран. Но, конечно же, было бы интересно создать мощное российско-азербайджанское информационное агентство, которое давало бы перекрестные новости из России и Азербайджана, причем на очень высоком уровне, устраивало бы телевизионные мосты.

Россия и Азербайджан - разные и самостоятельные государства. Я не призываю к какому-то воссоединению. Но мы соседи, мы связаны сейчас и в обозримом будущем экономически. Мы были в составе одной страны, о чем помнит старшее поколение. Нельзя прерывать культурные, информационные контакты. Это позволит в трудные годы, которые могут наступить, удержаться всем нам на плаву.

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