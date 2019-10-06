Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства и проверены временем

БАКУ /Trend/ - Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Россия" накануне заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в ходе визита в Сочи.

Президент Ильхам Алиев отметил, что обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров.

"На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья. За последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными. Мы сотрудничаем и на международных площадках, и поддерживаем друг друга. Должен сказать, что во время июньской сессии ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении российской делегации, азербайджанская делегация в полном составе в Страсбурге проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. У нас также тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ, естественно, СНГ, очень тесные торгово-экономические отношения. Рост товарооборота в этом году более 20 процентов. Многомиллиардные инвестиции из России в Азербайджан, из Азербайджана в Россию. Сотрудничество в энергетике, транспорте, гуманитарная сфера, ВТС, туризм. То есть, легче назвать те сферы, где мы не сотрудничаем. Поэтому еще раз хочу сказать, что Азербайджан, страна, проводящая независимый внешнеполитический курс, считает Россию одним из важнейших партнеров, добрым другом, соседом. Сегодняшняя встреча с Президентом Путиным еще раз подтвердила это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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