Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства и проверены временем

6 октября 2019 23:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Россия" накануне заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в ходе визита в Сочи.

Президент Ильхам Алиев отметил, что обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров.

"На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья. За последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными. Мы сотрудничаем и на международных площадках, и поддерживаем друг друга. Должен сказать, что во время июньской сессии ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении российской делегации, азербайджанская делегация в полном составе в Страсбурге проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. У нас также тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ, естественно, СНГ, очень тесные торгово-экономические отношения. Рост товарооборота в этом году более 20 процентов. Многомиллиардные инвестиции из России в Азербайджан, из Азербайджана в Россию. Сотрудничество в энергетике, транспорте, гуманитарная сфера, ВТС, туризм. То есть, легче назвать те сферы, где мы не сотрудничаем. Поэтому еще раз хочу сказать, что Азербайджан, страна, проводящая независимый внешнеполитический курс, считает Россию одним из важнейших партнеров, добрым другом, соседом. Сегодняшняя встреча с Президентом Путиным еще раз подтвердила это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалам «Россия» и «Первый» (ФОТО)
Политика 6 октября 20:52
Президент Азербайджана: Российско-азербайджанские отношения уже давно вышли за рамки двусторонних, являются важным фактором стабильности в нашем регионе
Политика 4 октября 22:55
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – единственная страна, которая участвует как в коридоре Восток-Запад, так и Север-Юг
Политика 4 октября 22:44
Президент Ильхам Алиев: Понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует
Политика 4 октября 22:36
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия активно взаимодействуют в рамках международных организаций и поддерживают друг друга в самых важных вопросах
Политика 4 октября 22:14
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече с участниками XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (ФОТО)
Политика 4 октября 21:45
Лента новостей
Американка Али завоевала золото чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами
Другие страны 00:54
Гренадец Питерс выиграл чемпионат мира по легкой атлетике в метании копья
Другие страны 00:27
Президент Ильхам Алиев: Приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства
Политика 00:01
Американские бегуньи выиграли эстафету 4 по 400 м на чемпионате мира
Другие страны 6 октября 23:53
Сборная США выиграла эстафету 4х400 м на чемпионате мира по легкой атлетике
Другие страны 6 октября 22:59
В США олень устроил погром в салоне красоты
Другие страны 6 октября 22:33
В Швеции надеются на новые переговоры между КНДР и США
Другие страны 6 октября 22:09
Кениец Черуйот стал чемпионом мира в беге на 1500 м
Другие страны 6 октября 21:16
Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалам «Россия» и «Первый» (ФОТО)
Политика 6 октября 20:52