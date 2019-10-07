Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса Российского государства и народа, крепкого здоровья.

Президент Владимир Путин выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Коснувшись значения проведенного недавно очередного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», главы государств подчеркнули, что состоявшиеся в Сочи переговоры между руководителями стран внесли вклад в дальнейшее развитие основанных на стратегическом партнерстве двусторонних дружеских отношений, выразили уверенность в том, что наши связи и впредь будут расширяться и укрепляться.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин провели обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений и вопросах, представляющих взаимный интерес.

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