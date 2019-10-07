Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, и крепкого здоровья.

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